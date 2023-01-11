  • 18°C
香港時間 : 2023111日 (週三) 18:47
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊假貨】網上市集售冒牌化妝護膚品及香水　海關檢市值約96萬元假貨拘1男

社會 17:20 2023/01/11

分享：

分享：

熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

檢獲市值約96萬元懷疑冒牌產品。（政府新聞處）

香港海關昨日（10日）偵破1宗網上售賣冒牌化妝護膚品和香水的案件，檢獲約2,600件懷疑冒牌產品，估計市值約96萬元，並拘捕1名男子。

海關早前接獲舉報，指有人利用網上平台售賣懷疑冒牌化妝護膚品和香水。初步調查發現有賣家在網上社區市集開設專頁，售賣懷疑冒牌化妝護膚品和香水。

其後，海關人員喬裝顧客進行網上試購，經深入調查及在商標持有人的協助下，於昨日採取執法行動，突擊搜查元朗1個住宅單位，並拘捕1名45歲懷疑涉案男子。

案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。海關亦正追查涉案貨品的來源，並會將樣本送往政府化驗所作測試，以確定其安全性。

海關呼籲消費者應光顧信譽良好的店鋪或網店，如對貨品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。同時提醒在網上售賣物品的人士切勿出售冒牌物品，於採購物品時亦應小心謹慎，因售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑侵權活動。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮芷婷

相關文章

【三高問題】研究發現疫下壞膽固醇超標市民增5成 4分之1因不良生活習慣影響
今日 16:30
【三高問題】研究發現疫下壞膽固醇超標市民增5成 4分之1因不良生活習慣影響
【傷人案】土瓜灣同住兄嫂傷人案改列誤殺　今日下午提堂
今日 16:37
【傷人案】土瓜灣同住兄嫂傷人案改列誤殺　今日下午提堂
【趁火打劫】沙田博康邨博逸樓起火單位遭爆竊　價值10萬元珠寶及平板電腦被盜
今日 16:45
【趁火打劫】沙田博康邨博逸樓起火單位遭爆竊　價值10萬元珠寶及平板電腦被盜
【兩地通關】消息：港府最快今日公布周日重開西九龍站 高鐵明起售票
今日 16:52
【兩地通關】消息：港府最快今日公布周日重開西九龍站 高鐵明起售票
【最新疫情】今增9279宗確診　再多67人離世
今日 17:00
【最新疫情】今增9279宗確診　再多67人離世

你可能感興趣

【三高問題】研究發現疫下壞膽固醇超標市民增5成 4分之1因不良生活習慣影響
今日 16:30
【三高問題】研究發現疫下壞膽固醇超標市民增5成 4分之1因不良生活習慣影響
【傷人案】土瓜灣同住兄嫂傷人案改列誤殺　今日下午提堂
今日 16:37
【傷人案】土瓜灣同住兄嫂傷人案改列誤殺　今日下午提堂
【趁火打劫】沙田博康邨博逸樓起火單位遭爆竊　價值10萬元珠寶及平板電腦被盜
今日 16:45
【趁火打劫】沙田博康邨博逸樓起火單位遭爆竊　價值10萬元珠寶及平板電腦被盜
罪行 產品 政府化驗所 香水 市集 海關 香港 採購 元朗 網上購物

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【爸爸禮物】晒500元「名牌」手袋被嘲笑　女生還撃：爸爸用血汗錢買
今日 10:13
【爸爸禮物】晒500元「名牌」手袋被嘲笑　女生還撃：爸爸用血汗錢買
【天妒紅顏】24歲網紅確診10天後病逝　生前最後感嘆：咳到肺都出來
16:58 2023/01/10
【天妒紅顏】24歲網紅確診10天後病逝　生前最後感嘆：咳到肺都出來
【婚禮亮點】結婚請飲擺一圍「前男友桌」　新娘前男友一共通點令來賓驚訝
13:12 2023/01/10
【婚禮亮點】結婚請飲擺一圍「前男友桌」　新娘前男友一共通點令來賓驚訝