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【黎智英案】黎智英律師團隊要求晤辛偉誠　葉劉：行動非常愚蠢

社會 17:13 2023/01/11

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葉劉淑儀認為，黎智英海外律師團隊的行動非常愚蠢。（區綽彥攝)

據報，壹傳媒創辦人黎智英的海外律師團隊去信英國首相辛偉誠，要求緊急會面，商討如何令黎智英獲釋，英國外交部官員曾與團隊會面。行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀認為行動非常愚蠢和不尊重法治，又指相信辛偉誠政府知道不妥當，所以僅派了外交部的次官與團隊會面。

葉劉淑儀今日在立法會見記者指，黎智英的海外律師團隊的行動非常愚蠢，特別是法律界人士竟然要求外國政府干預香港司法程序，是不尊重法治。她又指，留意到辛偉誠政府不是太想見他們，最終派了外交部的次官去見他們，相信辛偉誠政府知道不妥當。

民建聯立法會議員周浩鼎批評黎智英法律團隊完全置法治於不顧，厚顏無恥公然尋求英國政府干預香港法治，「更令人震怒是，英國政府已承認為黎智英提供一段時間的支援。」他對黎智英法律團隊及英國政府公然踐踏法治，干預香港司法獨立和香港事務，表示強烈譴責。

周浩鼎批評黎智英法律團隊完全置法治於不顧。（區綽彥攝)

駐港公署：強烈不滿堅決反對

另外，外交部駐港特派員公署發聲明表示，針對媒體報道英方外交部門官員會見黎智英所謂國際律師團隊，並發表干預香港事務言論，無理污衊香港特區依法施政，公然為反中亂港分子撐腰打氣，赤裸裸破壞香港法治和司法獨立，違反國際法原則和國際關係基本準則。公署表示強烈不滿和堅決反對，敦促英方停止干預香港法治。

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責任編輯：區綽彥

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