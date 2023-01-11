【大刀落地】直擊梁添刀廠「大刀」招牌最後一夜 第三代傳人：招牌已完成歷史任務

屹立深水埗「梁添刀廠」特色招牌，歷經超過40年的風吹雨打，躲不過被拆卸的命運，招牌於1月11日夜晚拆除。TOPick到場直擊廚師刀招牌的最後一夜，不少市民都特意到場打卡留念，紛紛表示對香港街頭招牌文化又缺少代表表示不捨。第三代傳人梁洪先生表示，招牌已經完成歷史任務，自己都沒有不捨「政府話要拆啊！」

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對於香港人來說，高高掛在深水埗長沙灣道的「大鋼刀」招牌並不陌生，這把「大鋼刀」是「梁添刀廠」招牌，更加是深水埗的地標。「梁添刀廠」創立於1946年，以造刀起家，最有名的產品為「詠春八斬刀」，店鋪由從港島再搬到現時的長沙灣道221號，至今已有超過70年的歷史，現時由第三代負責人梁洪主理。

TOPick到場直擊廚師刀招牌的最後一夜，拆卸的晚上，梁家的家庭成員都聚在一起吃飯，飯後大家都走出馬路，與「大刀招牌」留下最後的合照。不少市民特意到場打卡，有市民指香港的特色招牌買少見少，都感到遺憾。

第三代傳人梁洪先生表示，

招牌已經完成歷史任務，自己都沒有不捨得，政府話要拆啊！

而梁家12歲成員Matthew則指，招牌有40幾年的歷史，對於招牌被拆卸感到惋惜。

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自梁添刀廠宣布拆卸招牌後，「大刀」何去何從成為港人關心的焦點之一。羅氏集團、新加坡藝術家 Rex Goh 與梁添刀廠達成共識，將由羅氏集團接手管理招牌。

來自新加坡的藝術家Rex Goh也有到達現場見證招牌的拆卸，他接受訪問時表示，「招牌係屬於呢度嘅居民，我們希望今年內會免費展出俾公眾參觀，希望將來慢慢由深水埗開始再推出其它地方，呢個是最終的目標。我都會同其它藝術家一齊在香港創作。」

Rex Goh又稱，一個招牌當然不代表任何藝術，「不過整個主題的背後歷史，我相信這是我想帶出的訊息給大家 。至少被拆卸後的招牌，我不會做任何新的裝飾，這個招牌任何現在的樣貌已經是歷史一部份，你將它加任何東西或把它翻新，就已經是兩回事。」他又指，招牌可以用不同的訊息去表達 例如要用一個好軟棉花好硬的刀做對比。

說到這個「大刀」招牌有段古，這個招牌原來是「梁添刀廠」的第二代大刀招牌，長度約10米的招牌由鐵製造，重達70至80磅，較第一代的招牌的區別就是少了霓虹燈。不過，自從屋宇署近年實施新條例後，不少外型獨特的特色招牌都陸續逃不出拆卸的命運，包括油麻地冠南華、元朗大同老餅家霓虹招牌、尖沙咀天香樓等，達地標級數買少見少，「梁添刀廠」早於5年前開始收到屋宇署的清拆令，惟負責人考慮到招牌日久失修，決定於1月11日將招牌拆卸。

記者：鄺嫻