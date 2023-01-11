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【消毒科技】德國寶無線UVC殺菌除蟎吸塵機　4重殺菌系統清除99.99%塵蟎遠離致敏原

休閒消費 17:28 2023/01/11

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德國寶無線UVC 殺菌除蟎吸塵機MKC-211。(圖片由品牌提供)

德國寶全新無線UVC殺菌除蟎吸塵機，配備專業4重除蟎殺菌系統，透過11kPa超強旋風吸力、UVC殺菌燈徹底深層清潔、超高速滾刷、HEPA高效濾網除蟎兼殺菌，集中擊退致敏原集中地包括床褥被鋪、梳化咕臣、車箱塵位等，守護您和家人的健康。

最新影片推介

11KPA旋風吸力 強力吸走塵蟎及致敏原

配備升級版摩打，轉速高達每分鐘70,000 轉(RPM)，以高速氣流產生高達11kPa的超強旋風吸力和離心力，高效旋出塵蟎和致敏原。同時有效吸除毛髮、塵埃等污染物，無論吸床褥、被鋪、枕頭，甚至梳化、辦公椅、窗簾布、寵物窩或車廂都無問題。

3,000 轉高速滾刷 刷出暗藏致敏原

滾刷每分鐘3,000 次的高速轉動，配合不規則刷毛設計，有效刷除塵蟎 倒勾，並刷出深藏的微塵和致敏原。(圖片由品牌提供)

吸塵機配置的滾刷同時以每分鐘達3,000次高速轉動，不規則刷毛設計，能深入織物纖維和縫隙，刷開蟎蟲的倒鈎，有效分離牢牢抓住床鋪的塵蟎。同時刷出肉眼看不見的深藏微塵和致敏原，再配合11kPa 超強旋風吸力，輕鬆去除達99.99%塵蟎，有助改善皮膚及氣管問題，減少過敏或鼻敏感等症狀。

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UVC 高效殺菌燈 殺滅99.99%細菌

達254nm UVC 高效殺菌波長照射所經地方，高效破壞細菌及微生物DNA 結構，高效殺滅99.99%常見細菌，確保寢具潔淨的同時有效避免二次污染。更特設光距感應器，當除蟎機離開平面時，即時自動關閉UVC殺菌燈，確保對用家安全。

HEPA高效濾網 鎖住塵蟎杜絕二次污染

內置HEPA 雙層高效濾網系統，由隔塵濾網罩及HEPA 高效濾網所組成，有效捕捉及阻隔大片灰塵、微塵、塵蟎及致敏原，所吸入的塵蟎將鎖在HEPA 濾網之內，有效杜絕二次污染。加上使用大容量120ml集箱盒的足夠進行多次清潔，減少清掃次數方便使用。

USB-C 充電無線使用

1.2kg 輕巧機身，配合符合人體工學的環形手柄設計，有效減低手腕壓力，單手即可輕鬆使用。(圖片由品牌提供)

使用充電式無線設計，不論家居環境、汽車潔淨都能輕鬆應付，內置2,000mAh大容量鋰電池，續航力超強，充滿電後可連續使用約25分鐘，可一次過清潔床鋪、咕臣、梳化等位置，清潔無間斷毋須中途充電。

機體以人體工學出發設計，研發出1.2kg 超輕的機身以提高用家體驗與使用度。環形把手設計握感舒適，配合滾輪輔助推動、順滑清潔減低手腕壓力。清潔吸頭20cm 的超寬闊長度，所經位置清潔乾淨。

了解更多:【布志綸Alan Po聲音導航】/【特色介紹】/【使用說明】/【清潔說明】

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責任編緝：張懿慧

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