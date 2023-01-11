【非法賽車】涉非法賽車13人被控　准保釋須交出駕駛執照

▲ 粉嶺裁判法院。（資料圖片）

警方昨（10日）針對非法賽車採取行動，13名男子於2022年12月在元朗公路及荃錦公路賽車，駕駛跑車或電單車逆線行駛或互相追逐等，被控賽車和沒有第三者保險而使用車輛共20罪，今午（11日）分4案於粉嶺裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至4月14日再訊，待警方進一步調查，各人准以2萬至3萬元保釋，其間不得駕駛及須交出駕駛執照 。

被告王子釗（28歲，文員）、陳朗恒（27歲，文員）張志浩（27歲，廣告從業員）被控賽車及沒有第三者保險而使用車輛罪，控罪指3人在2022年12月4日，在新界十八鄉交匯處支路連接元朗公路至屯門公路，未經警務處處長同意而參與車輛間在道路上的速度或競賽，且3人的私家車沒有第三者保險。

被告蔡坤華（32歲，商人）、曾錦輝（42歲）、劉永阜（40歲，商人）、孫百禧（30歲，貨車司機）及袁永雄（43歲，地盤工人）被控於同月10日，在新界八鄉荃錦公路賽車，且5人的私家車沒有第三者保險。其中蔡、劉及孫另被控於同年11月20日至21日間，在荃錦公路賽車，3人的私家車亦沒有第三者保險。

被告吳浩銘（28歲，電器技工）、葉永聰（23歲，送貨員）、謝俊杰（31歲，電器技工）、陳澤信（44歲，工程師）及梁善勇（32歲，電器技工）被控於同月3日，在新界八鄉荃錦公路賽車，且5人的電單車沒有第三者保險。

控方申請被告暫毋須答辯，裁判官批准案件押後至4月14日再訊，待警方進一步調查。各人准以2萬至3萬元保釋，其間不得駕駛及須交出駕駛執照。

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記者：陳曉欣