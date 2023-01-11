【連環爆竊】警搗爆竊集團涉8宗爆竊案拘3男　失物共值20萬元

▲ 警搗爆竊集團涉8宗爆竊案拘3男，失物共值20萬元。（曾秋文攝）

警方搗破一個爆竊集團，荃灣警區助理指揮官（刑事）警司陳國豪今日（11日）表示，本月10日拘捕3名男子，涉及新界南和東九龍共8宗爆竊案，其中7宗針對地舖商戶。涉案集團手法是針對低設防商戶，偷取現金和較容易變賣物品。

荃灣警區重案組第一隊主管高級督察鄧菁濱表示，在2022年12月29日和本年1月3日，警方分別接報指在荃灣登發街和大河道兩個單位遭人爆竊，經調查發現兩宗案是同一爆竊團夥，手法是針對低設防商戶，在凌晨時分盜取夾萬和錢箱和電話等較容易變賣的物品。

警方翻查閉路電視錄影片段，鎖定3名目標男子，在昨日（10日）在德華街拘捕一名姓李（34歲）男子，相信是團夥主腦，其後在河背街一單位拘捕姓許（50歲），搜出錢箱和爆竊工具，和少量毒品及吸食工具。稍後警方亦在大河道拘捕一名姓黃（45歲）男子，他們是同一爆竊團夥，涉及新界南和東九龍共7宗和一宗住宅單位爆竊案，失物共值20萬元。

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記者：曾秋文