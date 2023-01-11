  • 18°C
香港時間 : 2023111日 (週三) 18:48
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【連環爆竊】警搗爆竊集團涉8宗爆竊案拘3男　失物共值20萬元

社會 17:50 2023/01/11

分享：

分享：

熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

警搗爆竊集團涉8宗爆竊案拘3男，失物共值20萬元。（曾秋文攝）

警方搗破一個爆竊集團，荃灣警區助理指揮官（刑事）警司陳國豪今日（11日）表示，本月10日拘捕3名男子，涉及新界南和東九龍共8宗爆竊案，其中7宗針對地舖商戶。涉案集團手法是針對低設防商戶，偷取現金和較容易變賣物品。

荃灣警區重案組第一隊主管高級督察鄧菁濱表示，在2022年12月29日和本年1月3日，警方分別接報指在荃灣登發街和大河道兩個單位遭人爆竊，經調查發現兩宗案是同一爆竊團夥，手法是針對低設防商戶，在凌晨時分盜取夾萬和錢箱和電話等較容易變賣的物品。

警方翻查閉路電視錄影片段，鎖定3名目標男子，在昨日（10日）在德華街拘捕一名姓李（34歲）男子，相信是團夥主腦，其後在河背街一單位拘捕姓許（50歲），搜出錢箱和爆竊工具，和少量毒品及吸食工具。稍後警方亦在大河道拘捕一名姓黃（45歲）男子，他們是同一爆竊團夥，涉及新界南和東九龍共7宗和一宗住宅單位爆竊案，失物共值20萬元。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文

相關文章

【傷人案】土瓜灣同住兄嫂傷人案改列誤殺　今日下午提堂
今日 16:37
【傷人案】土瓜灣同住兄嫂傷人案改列誤殺　今日下午提堂
【趁火打劫】沙田博康邨博逸樓起火單位遭爆竊　價值10萬元珠寶及平板電腦被盜
今日 16:45
【趁火打劫】沙田博康邨博逸樓起火單位遭爆竊　價值10萬元珠寶及平板電腦被盜
【打擊假貨】網上市集售冒牌化妝護膚品及香水　海關檢市值約96萬元假貨拘1男
今日 17:20
【打擊假貨】網上市集售冒牌化妝護膚品及香水　海關檢市值約96萬元假貨拘1男
【瀡滑梯】31歲男涉於南昌站扶手「瀡滑梯」　被判罰款3,000元
今日 17:49
【瀡滑梯】31歲男涉於南昌站扶手「瀡滑梯」　被判罰款3,000元
【非法賽車】涉非法賽車13人被控　准保釋須交出駕駛執照
今日 17:43
【非法賽車】涉非法賽車13人被控　准保釋須交出駕駛執照

你可能感興趣

【傷人案】土瓜灣同住兄嫂傷人案改列誤殺　今日下午提堂
今日 16:37
【傷人案】土瓜灣同住兄嫂傷人案改列誤殺　今日下午提堂
【趁火打劫】沙田博康邨博逸樓起火單位遭爆竊　價值10萬元珠寶及平板電腦被盜
今日 16:45
【趁火打劫】沙田博康邨博逸樓起火單位遭爆竊　價值10萬元珠寶及平板電腦被盜
【打擊假貨】網上市集售冒牌化妝護膚品及香水　海關檢市值約96萬元假貨拘1男
今日 17:20
【打擊假貨】網上市集售冒牌化妝護膚品及香水　海關檢市值約96萬元假貨拘1男
罪案 新界 九龍 荃灣

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【爸爸禮物】晒500元「名牌」手袋被嘲笑　女生還撃：爸爸用血汗錢買
今日 10:13
【爸爸禮物】晒500元「名牌」手袋被嘲笑　女生還撃：爸爸用血汗錢買
【天妒紅顏】24歲網紅確診10天後病逝　生前最後感嘆：咳到肺都出來
16:58 2023/01/10
【天妒紅顏】24歲網紅確診10天後病逝　生前最後感嘆：咳到肺都出來
【婚禮亮點】結婚請飲擺一圍「前男友桌」　新娘前男友一共通點令來賓驚訝
13:12 2023/01/10
【婚禮亮點】結婚請飲擺一圍「前男友桌」　新娘前男友一共通點令來賓驚訝