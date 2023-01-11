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【鄧桂思案】醫管局：被控醫生已被暫停職務　盧寵茂：暫時沒有回應

社會 18:00 2023/01/11

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警方1月9日控告一名45歲及一名50歲男子各一項誤殺罪，2人為時任聯合醫院醫生。案件將於1月16日上午在東區裁判法院提堂。據了解，死者為2017年於聯合醫院接受治療的女病人鄧桂思，至於被控的則是兩名涉事醫生林治崑及陳小劍。兩人於2021年9月，在醫委會被判專業失當罪成。

當年為鄧桂思換肝的醫務衛生局局長盧寵茂今(11日)出席立法會大會。盧寵茂離開時被問到兩名醫生被控誤殺，是否「雙重懲罰」、以及會否影響員工士氣。盧寵茂表示，暫時沒有回應。

醫管局表示，案件已進入司法程序，醫管局不會作出評論。有關員工已暫停原有的職務及調離臨床工作，醫管局會為有關員工提供支援及按既定程序跟進事件。

醫院管理局非常重視有關事件，事後已將有關個案轉交死因裁判官跟進，亦已成立根源分析委員會檢視事件起因及作出改善建議。

公立醫院近年已逐步落實委員會建議的改善措施，包括優化「臨床醫療管理系統」，在醫生為乙型肝炎病人處方免疫抑制藥物時作出提醒，並已制訂相關指引及改善處方有關藥物時的流程。另外，公立醫院亦已加強培訓，提醒醫療團隊需要與病人及家屬就重要臨床資訊保持密切溝通。

被控誤殺的聯合醫院醫生林治崑。(資料圖片)

被控誤殺的聯合醫院醫生陳小劍。(資料圖片)

患有慢性腎病的女病人鄧桂思於2017年需兩度換肝，惟最終於同年8月去世。(資料圖片)

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記者：陳展棋

 

 

 

 

 

 

 

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手術 醫生 公立醫院 治療 誤殺

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