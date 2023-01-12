【因為愛情】連詩雅揭與陳家樂相處甜蜜事　Shiga：給我一生的承諾是件很感動的事

▲ 連詩雅在節目《因為愛情》有很多得着。

愛情的甜與苦，最叫人又愛又恨，就是因為愛才會願意作出取捨甚至犧牲，只要兩人相愛，無論大家分隔多遠，心中要有「愛」便願意手牽手一起走下去。

正如連詩雅（Shiga）主持的節目《因為愛情》，當中不同單元故事都催淚感人，見證各對夫婦情侶動人的愛情故事，難怪Shiga接受TOPick專訪時都指拍畢節目後令她有很多新啟發，發現兩人相處更加要懂得欣賞對方，放下自己再感受對方為你做的事。

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初次獨自任主持感緊張

今次是Shiga首次「擔大旗」做節目，她坦言得悉要獨自做主持時感到十分緊張：「當我慢慢了解整件事後，其實我不只是做主持，而是以一個朋友的身份陪伴每個故事的主角，細說他們的故事以及幫他們達成一些心願或遺憾，用我的角度與每個故事的主角談天從而帶出他們內裏的故事。」

她續指幸好在2021年尾的時候與楊詩敏有個網上節目，從中磨練自己做主持的技巧 ，明白到怎樣與嘉賓談天。

做主持感受良多 情侶間要互相欣賞

近年Shiga多了不少主持機會，雖她直言最愛還是唱歌和演戲，惟她認為做主持箇中感受甚多：「我覺得做主持人的感受大過觀眾的感受， 例如拍攝這個愛情節目拍了半年，自己的得着也很多， 不論對人生很多事情或看愛情這樣東西時，都擴闊自己視野。」

其中最大的得着，Shiga認為世上沒有完美的情侶，所有東西需靠兩人努力維繫﹑包容以及維持，更加要懂得對方對你的好：「 很多時人只會在意自己付出了多少 ，看不到對方為自己的付出， 我覺得有時要放下自己 ，再感受對方為你做的事 ，反而你會感受到對方生活上有很多細節都為你付出， 只不過大家付出的範圍不同， 這亦是我學到的東西。」

▲ Shiga今次獨自擔任主持，有很多感受。（陳慧安 攝）

兩人相處溝通很重要

節目的名字為《因為愛情》，愛情對每位女士而言會隨着不同階段而有所轉變，亦會從過往的經歷有所成長，在Shiga的愛情觀上認為溝通是十分重要，亦是兩人相處的一大學問。

Shiga憶述其中一集的主角，令她更深明溝通的重要性：「有一集的女主角Tiffany是患有癌症的女生，她在20多歲時發現患子宮頸，一直不知要否告訴另一半Jeff，亦因自己的病猶豫要否與對方分開，很怕會成為對方的負累。但當她告訴男友自己的病情後，Jeff很快便決定要與對方在一起 ，陪她走過這段難捱的日子。」

她續說：「與他們相處後，發現他們內心深處有很多說話不敢與對方說，令我更加覺得如果大家能夠放膽讓對方知道自己的想法可能會更好，所以我都會提醒自己所有事情要由溝通開始 ，若有些事令到自己不舒服或自己不喜歡， 真的很需要用言語溝通，令對方知道。」

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與家樂的「溝通方式」

每對情侶都有獨特的「溝通方式」，Shiga直認與未婚夫陳家樂亦自有一套方法，又自言當遇到問題時不會當沒事發生，必定會攤出來說，因為若不好好溝通，反而會將問題愈滾愈大。

Shiga表示自己是有話直說，稱：「可能男士的性格是少點說嚴肅的事 ，但我是甚麼都要說出來的人，即使不是攤出來說也會傳訊息，總之一定會找方法說不可當沒事發生。」

她續指：「因為我覺得有問題時不即時解決說出來，當你不說個問題就會慢慢累積，直至有一天便會爆發 ，可能只是一件小事， 但爆發可以很大而對方亦不知原因 ，這樣便會變得很不健康 ， 所以我覺得每對情侶的溝通也很重要。」

▲ 家樂給她一生的承諾是令她最感動。

對愛情願意犧牲？自揭家樂做過的感動事

兩個人能夠相交相知是一種緣份，只要認為對方是「對的人」更甘願作出犧牲。

對此，Shiga認為不可說是犧牲而是取捨：「特別是我們做這行，當忙起上來連睡覺的時間也沒有 ，即使自己有多累，但撞正特別日子也很想預備禮物給對方，那段時間便會較累，要取捨休息時間，但當你看到對方收到你的驚喜很開心， 便會覺得很值得。」

既然如此重視儀式感，作為其另一半也不能「偷懶」，理應都會花不少心思有所驚喜，提到家樂做過甚麼令她感動的事？

Shiga一臉幸福的樣子說：「他也做過很多驚喜，我覺得給我一個一生的承諾，是一件很感動的事。」

她又指，二人相處不會刻意做一些甜蜜事，反而從一些生活細節足以令其感到幸福：「我們每天都會講早晨﹑早抖﹑辛苦晒，又或者我們出門口工作時都會很自然與對方說『我出去了』， 大家都會有一種『你出去要小心呀！』這些看似很門面的說話， 但我們永遠也不會忘記與對方說 ，大家互相提大家 ，只是一個很小的細節，我已經覺得很滿足和甜蜜。」

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結婚生子是方程式？

現實中有不少人認為愛情就如一條方程式，大家會有種傳統思想便是拍拖，繼而結婚生小朋友，對此Shiga不認同是方程式，並自言：「可能很多人結了婚 ，下一步就生小朋友組織家庭，但對我而言，就是看緣份 ，同時我在工作上還有很多東西想做 ，真的要好好計劃。」

她又認為這個不關傳統思想與否，而是自己喜不喜歡：「如果你指要跟隨傳統而走，我又覺得自己不一定，若不是我很喜歡小朋友 ，希望將來會有自己的小孩，我覺得不一定要小朋友。」

盼將來能事業家庭兩兼備

要成為一位好媽媽要付出很多時間和心思，不但要捨去與丈夫拍拖私人時間，有些人更甘願放棄自己的事業，情願自己犧牲，都盼望給子女最好的，而Shiga直認要成為出色的媽媽的確很難，故她盼望將來若有小朋友也能做到兩者平衡，可以擁有自己的事業同時又有家庭。

她說：「現在有很多女藝人結了婚生了小朋友， 依然在其工作上拚搏甚至再去另一高峰，我自己都希望將來有小朋友的話，都可繼續做自己喜愛的唱歌和演戲事業。」

▲ Shiga盼將來能事業家庭兩兼備。（陳慧安 攝）

節目中難忘深刻故事

至於在節目中多對主角都有動人故事，除了Tiffany和Jeff外，Shiga坦言Carmen與Eric的故事亦令其感到相當難忘，更指自己一邊配VO時不禁落淚，同時很感恩有這個機會， 全因若不是拍了這個節目，便不會聽到那麼多人有這些的經歷 。

Shiga憶述：「Carmen在澳洲讀書時遇上車禍，導致頸椎以下不能活動，當時她有想過放棄這段關係，因不想變成先生的包袱和負累。初時她更不讓先生找到她，直至手術過後便決定要給個交代予對方，當對方得知Carmen的情況後，仍然決定要飛去澳洲找她 ，二人在機場見面已十分激動 ，那時候先生更決定往後的日子都很想陪她走下去。」

她又表示Carmen性格樂天，從沒有怨天尤人，又會感染另一半嘗試不同東西，二人一直相伴對方22年，從不離也不棄，願意攜手到老：「拍到尾的時候，我各自與他們談天， 先生很感謝太太令他嘗試很多新事物，太太又感謝先生幫她很多生活事，一直無怨無悔的照顧陪伴，大家互相感激對方的畫面 ， 我覺得相當感動。」

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Shiga與家樂的浪漫事

Carmen與Eric的浪漫是不離不棄，對於Shiga而言「浪漫」是十分簡單：「大家一起落街放狗已是一種浪漫，有時大家返工很累， 當你仍然願意踏出去，一起落街散步，我認為已經是很浪漫的事。」

她自言是浪漫之人，不只對另一半，還會對身邊的朋友家人或是工作的戰友同樣很重視，會為他們準備驚喜，又指家樂作為男生來說也算是浪漫之人，更表示求婚一幕在其的關係中暫時是最畢生難忘一次，言詞間都流露出幸福的感覺。

收過媽媽「投訴」 母女關係像朋友

另外，在其中一集Shiga有感而發落淚，全因她回想五歲時因媽媽要忙於工作而沒有時間陪伴她，當時Shiga更向媽媽發很大脾氣，並說：「點解你要出去工作，點解你唔可以陪我？』我話我唔要錢呀，我淨係要媽咪！」

如今的她不再是昔日的小孩，而是一位懂事的大人，加上身為藝人正如她而言當忙起來甚至沒有休息時間，那麼現時媽媽又會否「投訴」她沒有時間陪伴？

Shiga直言也收過「投訴」，故她會盡量分配時間：「就如重要的節目，很像聖誕節正日，我一定會帶媽媽出街吃飯，生日又會， 這些日子我十分重視。」

她指兩母女關係就像朋友，特別是長大後，反而會更像朋友般談天，惟她自言是報喜不報憂的人，不想媽媽會擔心她。

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從節目得到啟發 重新找到初衷

在整個訪問中，Shiga多次強調在拍攝這個節目有很多得着，更從而令其反思自生的問題並不是想像中所想的嚴重，因為當看到別人要面對生離死別的時候，甚至有些人不能站起來做自己喜歡做的事，其實有時煩惱源於自己，全因自己有時候不禁將問題放大。

不過當然人愈大責任愈大，壓力亦同樣增加，對此她表示認同，並指小時候是較有正能量，但長大後確實很容易會跌入旋渦，有些事想解決但解決不了 ：「當你踏出來看這個世界 ，聽聽別人的故事 ，就會提醒自己要找回正面態度面對，因為結果出來可能意想不到。」

正正有今次的拍攝機會，Shiga坦言令其看到有很多不同的方法維持一段關係，以及不同方式去「愛」，難怪最後她會以「感動」來為這個節目作結，亦正正「因為愛情」，才會你令有所盼望，更讓你超越傳統觀念和時間甚至跨越地域及生死，不顧一切地愛。

▲ （陳慧安 攝）

Hair: Kate shek @ hairculture

Outfit: Alice and Olivia

記者:陳曉柔

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