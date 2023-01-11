【如廁問題】不滿港媽帶8歲男童入女廁 港女：女廁大排長龍塞上加塞

▲ 可能小朋友自理能力，未到自己可以去廁所。

家長擔心小朋友一個人去公廁會有危險，很多時候都會陪住仔女去廁所，但男女始終有別，有網民對於有港媽帶8歲仔仔入女廁深感不滿，指責星期六、日女廁已經排好長龍，指如果男童去男廁會順暢好多。

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港女在「@生仔要考牌系列」專頁發文狂呻，指自己星期六、日去街，周圍都是人，香港女多男少，女廁經常大排長龍，而且每次排隊期間都會見到港媽拖住起碼讀小學的仔仔去完廁所出來洗手，「小學都分男女廁啦」。

當港女問起男友人時，對方就指男廁沒有人，直言不明白港媽是何種心態，

8歲人仔驚俾人抱走?拐走?小學生唔係人，係物件，所以冇性別之分，老竇死咗，WHY?，幼稚園小朋友就話啫，如果個仔真係有障礙，可唔可以去殘廁解決?

她指，女人要換衛生巾，大小便都用馬桶，港媽還要帶個異性入來塞上加塞?港女指，有港媽擔心仔仔在男廁內玩到唔捨得出來，港女就指不太相信，又指可以叫男途人幫忙叫仔仔出來。

網民就留言覺得樓主怨氣好大，「人哋去個廁所都咁大反應…樓主怨氣好大」、「衷心希望樓主唔會生仔，真係生都只係生女，第時就唔會有呢啲concern」

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責任編輯︰王明芳

文章獲「生仔要考牌系列」授權刊登