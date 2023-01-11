【變種病毒】超級變種XBB.1.5殺入日本　日本疫情肆虐1個多月逾萬人病逝

▲ 超級變種XBB.1.5殺入日本。

新冠疫情持續，就連港人最熱愛的旅遊勝地日本，因疫情肆虐而造成的死亡案例也激增，在2022年12月短短一個多月，已有超過1萬人因病離世。禍不單行，日本境內今日（11日）也確認，出現了4宗Omicron亞型變異株XBB.1.5染疫個案，當局將持續監控疫情動向。

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據共同社報道，日本內閣官房長官松野博一，在今日記者會上表示，境內確認出現4宗新冠病毒Omicron亞型變異株XBB.1.5染疫個案。鑑於該病毒正在美國蔓延，松野博一強調「將監控發生動向」。

自去年12月1日起，日本境內確認的新冠病毒感染症，累計死亡人數超過5萬人，而在2022年12月短短一個多月，再有多過1萬人因病離世，令總死亡人數超過6萬人。

XBB.1.5屬變異病毒株Omicron亞型BA.2的重組體，被號稱是「免疫脫逃能力」最強的變種病毒，自美國發現相關感染個案後迅速傳播，早前上海錄得病例時，一度瘋傳病毒專攻心腦血管及腸胃，令民眾牽起一輪搶購止瀉藥和尿片的熱潮，而據衞生署衞生防護中心，本港在上周六（7日）亦首次發現新變異病毒株XBB.1.5輸入個案。

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責任編輯：羅嘉欣