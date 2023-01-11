  • 18°C
香港時間 : 2023111日 (週三) 18:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【變種病毒】超級變種XBB.1.5殺入日本　日本疫情肆虐1個多月逾萬人病逝

健康 18:23 2023/01/11

分享：

分享：

熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

超級變種XBB.1.5殺入日本。

新冠疫情持續，就連港人最熱愛的旅遊勝地日本，因疫情肆虐而造成的死亡案例也激增，在2022年12月短短一個多月，已有超過1萬人因病離世。禍不單行，日本境內今日（11日）也確認，出現了4宗Omicron亞型變異株XBB.1.5染疫個案，當局將持續監控疫情動向。

最新影片：

據共同社報道，日本內閣官房長官松野博一，在今日記者會上表示，境內確認出現4宗新冠病毒Omicron亞型變異株XBB.1.5染疫個案。鑑於該病毒正在美國蔓延，松野博一強調「將監控發生動向」。

自去年12月1日起，日本境內確認的新冠病毒感染症，累計死亡人數超過5萬人，而在2022年12月短短一個多月，再有多過1萬人因病離世，令總死亡人數超過6萬人。

XBB.1.5屬變異病毒株Omicron亞型BA.2的重組體，被號稱是「免疫脫逃能力」最強的變種病毒，自美國發現相關感染個案後迅速傳播，早前上海錄得病例時，一度瘋傳病毒專攻心腦血管及腸胃，令民眾牽起一輪搶購止瀉藥和尿片的熱潮，而據衞生署衞生防護中心，本港在上周六（7日）亦首次發現新變異病毒株XBB.1.5輸入個案。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 傳染病 疫情 日本 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

最高瀏覽

【爸爸禮物】晒500元「名牌」手袋被嘲笑　女生還撃：爸爸用血汗錢買
今日 10:13
【爸爸禮物】晒500元「名牌」手袋被嘲笑　女生還撃：爸爸用血汗錢買
【天妒紅顏】24歲網紅確診10天後病逝　生前最後感嘆：咳到肺都出來
16:58 2023/01/10
【天妒紅顏】24歲網紅確診10天後病逝　生前最後感嘆：咳到肺都出來
【婚禮亮點】結婚請飲擺一圍「前男友桌」　新娘前男友一共通點令來賓驚訝
13:12 2023/01/10
【婚禮亮點】結婚請飲擺一圍「前男友桌」　新娘前男友一共通點令來賓驚訝