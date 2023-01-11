【消毒科技】德國寶無線乾濕拖地吸塵機　11kPa超強旋風吸力+AutoClean 智能自動清潔

▲ 德國寶全新無線乾濕拖地吸塵機(WVC-21DC)。(圖片由品牌提供)

德國寶全新無線乾濕拖地吸塵機(WVC-21DC)，一機取代傳統吸塵和拖地，無論乾濕垃圾都一吸就乾淨晒，地板、地氈一機適用；採用獨特慳力設計，無需用力單手使用，更貼心設有自我清潔功能，AutoClean 一按自動清洗刷頭，極之方便！

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吸塵拖地2合1

▲ 滾刷每分鐘高速轉動550 次，強力刷除地面及地氈上的污漬，即使頑固污積亦能輕鬆清潔乾淨。(圖片由品牌提供)

配備雙獨立智能BLDC 摩打，以高速氣流產生11kPa超強旋風吸力和離心力，高效除塵兼吸走各種垃圾雜物。

滾刷每分鐘高速轉動達550 次，深入縫隙去除深層污垢和頑固污漬。另外可視乎環境狀況，於清水箱加入適用的清潔劑同時使用，吸塵、拖地、消毒同步進行，免卻繁複傳統先吸後拖。無論灰塵、毛髮等固體垃圾，或打翻的杯麵、湯渣等乾濕垃圾，都能一拖清潔乾淨而不留痕跡。

使用者可視乎情況，靈活切換「地板」及「地毯」兩大模式，家居、辦公室、酒店一概適用。配合微電腦精密控制滾刷出水量，拖地後地板不會殘留大量水漬，免卻傳統拖地後等地吹乾的煩惱。

慳力輔助設計

機身纖巧，配備符合人體工學設計的環形手柄。而地刷更貼心設有採用動力牽引的輔助滾輪，無需用力即可向前推進，能有效減少手腕壓力，輕鬆清潔全屋地板。

全程無線使用

內置特大容量鋰電池，續航力超強，充滿電後可連續使用約40 分鐘，全程無線使用，隨手拿起隨時吸塵兼拖地，特別適合家中有小孩或毛孩的家庭。可一次過清潔廚房、浴室、客廳、睡房等而毋須中途充電。

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特大水箱設計

內置特大清水及污水箱，均配備820ml 大容量，使用時毋須頻繁加水或倒水，極之方便。

AutoClean 智能自動清潔

▲ AutoClean 智能自動清潔，將產品放回底座，一按自動清潔地刷吸頭，刷走滾刷上的污垢，雙手無需接觸邋遢地拖頭。(圖片由品牌提供)

使用完畢後， 將拖地吸塵機放回一體式充電與清洗收納底座。除可自動進行充電，更可一鍵啟動AutoClean 智能清潔功能，滾刷自動排放適當水量並高速轉動，擦除並吸走卡在滾刷上的垃圾。底座更特設風乾槽，簡單拆出滾刷極速風乾，遠離異味與黴菌。

乾濕垃圾分開處理

污水箱特設HEPA雙層高效濾網組合，除有效隔濾微粒、致敏原之外，更將垃圾進行乾濕分離。只需簡單拆出污水箱，可將固體垃圾與污水分別清理，避免水渠淤塞。

節省用水夠環保

每次只要820毫升的清水足夠整屋拖地清潔。除節省過往拖地過程中的過水、擰乾的氣力工作與時間，還可以節省水費與水資源。

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責任編緝：張懿慧