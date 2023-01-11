【牙科服務】盧寵茂：會開闢新途徑增加非本地牙醫　方案爭取年內交立法會

▲ 盧寵茂指，本港牙科政策應以預防勝於治療。（陳靜儀攝）

由民建聯立法會議員陳恒鑌提出的無約束力議員議案，今日在立法會討論並獲過通過，促政府全面檢視、完善本港牙科服務制度及人手需要。

醫務衞生局局長盧寵茂認為，本港政策應以預防勝於治療，預告會開闢新途徑增加非本地牙醫免試來港執業，有關方案爭取今年內提交立法會。

盧寵茂指，政府已推展相關工作完善本港牙科服務，包括已在大學教資會進一步增加牙科學額。 不過，他認為，目前本港牙科政策應以「預防勝於治療」，與其在牙齒出現問題後花大筆費用修補，不如以各種方式教育市民護齒。

醫療衞生界林哲玄建議，牙科保健服務應從原本只照顧學生小學時期，延長到中學畢業為止，並參考學童牙科保健服務的模式，推廣至社區。

選委界陳凱欣指出，連退休公務員到公營牙科診所排期也需要等超過30個月，形容無論是公眾還是公務員，牙科服務情況是兩頭不到岸，建議政府增加培訓牙科治療師，放寬其工作限制。

經民聯梁美芬則提議引入18區流動牙科醫療車服務市民，務求「總有一車在附近」。她指出，根據以前合作團體做牙科醫療車的經驗，購買一輛貨車改裝做流動牙醫車要用400萬元和一年時間，一年營運開支約450萬元，每年可服務三千人次，認為流動牙醫車比興建新診所更快捷更划算。

工聯會陳穎欣指出，現時本港牙醫收費高昂，大陸收費便宜，建議政府放寬市民在大灣區城市使用醫療券，以及在全港十八區設立公營牙科診所。

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記者：關景騰