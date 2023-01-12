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【減肥大作戰】冬天熱辣辣煲仔飯之選　10款常見煲仔飯熱量

保健美顏 11:00 2023/01/12

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熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

冬天熱辣辣煲仔飯之選，10款常見煲仔飯熱量。

一到冬天，不少人會選擇吃「煲仔飯」暖身，因此尚營坊整理出10款常見煲仔飯熱量，提供給想吃煲仔飯又怕肥的人士選擇。

最新影片推介：

「尚營坊健康顧問有限公司」日前在Facebook專頁發文，將10款煲仔飯分類爲低熱量、一般熱量及最邪惡三種類型。

點擊大圖獲取10款煲仔飯熱量詳情：

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在衆多款式中，最普遍多人選擇的臘腸膶腸、鳳爪排骨和肉餅等，本身脂肪量相當高，加上經加熱後，當中的油脂會滲入飯中，無形中就會變成肥油撈飯；雞肉本身屬於低脂優質蛋白質，但由於雞件連雞皮一起烹煮，雞油和雞骨骨髓會滲入飯中，大大增加脂肪量；白鱔相比其他魚類脂肪較高，黃鱔則脂肪較低之餘，且肉嫩鮮美。

尚營坊特別提醒，大部分餐廳都會先掃油在煲的內壁再煲飯，以避免飯粒粘底；又或者會將油淋於飯煲邊，做成又香又脆的飯焦，所以淺嘗即可。另外在煲仔飯的基礎上再加灼菜走油、雜菜煲或者上湯浸菜，增加纖維攝取量同時又可以飽肚。

内容獲「尚營坊健康顧問有限公司」授權轉載，資料由尚營坊營養師團隊提供。

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責任編輯：何沛怡

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