【飲食速報】華御結新品牌OMUSUBI登陸太古坊蘭桂坊　推三重優惠買滿$50送日式手提袋

▲ 華御結新品牌OMUSUBI在太古坊開設新店，直擊開幕情況。（林綺玲攝）

御結（Omusubi）即是飯糰，日本人愛將食材包入米飯中，以方便携帶及進食，而這種飲食習慣自華御結母公司百農社於2011年在香港開設首間店舖後，也大受生活忙碌的港人歡迎。百農社到去年創立了全新品牌「OMUSUBI」，繼中環國際金融中心商場及銅鑼灣崇光百貨開設分店後，適逢品牌開業一周年，全新太古坊分店亦已於上周四（5日）開幕，而中環蘭桂坊分店將於本月12日開始試業。

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為慶祝OMUSUBI一周年及新店開幕，特別推出多款限定單品，包括期間限定和風蜆肉昆布清湯、「御結」紅雪蟹膏帆立貝及二月登場的「御結」北海道產炙燒明太子，菜單合共超過20款口味御結，以及3款由日本天然食材製成的日式高湯品，多種配搭展現出日本地道風味。而太古坊新店更是首間OMUSUBI分店提供座位區，供客人購買後即時享用熱湯及御結等美食。

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限定熱湯之一的和風蜆肉昆布清湯，由北海道南部出產的真昆布，與北海道礼文島出產的利尻昆布，加上鮮冬菇與海鹽調味，配合飽滿蜆肉及新鮮蔥花，使清湯更富鮮味，提升層次感。湯中原料真昆布肉質比較厚，味道鮮甜。同屬高級珍品的利尻昆布，為高湯添加了淡雅的鮮香及澄淨的色澤。

另一限定推介「御結」紅雪蟹膏帆立貝，更是嚴選產自青森縣的原粒帆立貝，加上混和了絲絲紅雪蟹柳的紅雪蟹膏，濃郁香氣與豐厚口感，成為極致豪華的雙重享受。

▲ 師傅即席示範製作御結。（林綺玲攝）

此外，「御結」北海道產炙燒明太子將會在2月推岀，明太子是選用高質、且口感粒粒分明的北海道產鱈魚卵製成。先於當地工場醃製，即時鎖住鮮味。然後將原條明太子切至較大顆粒，並經過火炙工序炭火香烤表面帶出焦香風味，內層保持鮮嫩柔軟，有著仿如刺身一般的新鮮口感。公司指岀，明太子已經長時間低溫加熱處理殺菌，大人與小朋友都可安心享用。

太古坊新店直擊︰

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新店限定三重優惠

第一重賞：於11時後，購買任何御結可以優惠價$30換購任何1款湯品（3選1，價值$48)

第二重賞：凡購買任何便當送自選鋁罐飲品1款（價值$17），另可以優惠價$30換購任何1款湯品（3選1，價值$48）

第三重賞：凡購買任何產品滿$50或以上，即送OMUSUBI棉質手提袋一個（價值$90），每人只限換領1個，送完即止

優惠期：即日起至2023年1月20日

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責任編輯︰林綺玲