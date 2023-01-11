【新冠肺炎】商人內地返台驚現「白肺」　檢測證感染1常見變種病毒

▲ 新冠肺炎疫情持續。（示意圖）

新冠疫情持續，有患者出現「白肺」的重症感染情形。近日有台灣醫生分享，一名60歲染疫台商照胸部X光，發現俗稱「大白肺」的肺炎重症，經檢測證實是Omicron變異病毒株BA.5，而未及時就醫恐怕就是導致重症的主因。

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台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰，最近在Facebook分享一宗病例，指一名從內地返台3日的台商，進行檢測證實確診，但就沒有即時就醫，其後發展至重症，出現「白肺」的重症感染徵狀，需留院插喉接受治療，尚未脫離危險期。

該名染疫的台商經病毒基因定序結果，發現感染為Omicron變異病毒株BA.5，屬台灣疫情的主流病毒株，並非新興變異病毒株。疫情指揮中心發言人莊人祥表示，台商感染後未立刻就醫，才是演變成重症的主因。

Omicron變異病毒株BA.5一度是本港的主流病毒株。去年10月，BA.4或BA.5個案已佔本地個案逾9成。

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責任編輯：羅嘉欣