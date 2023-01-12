【通關復常】首個8人日本商務團抵港　第6次訪港客：懷念雲吞麵及中菜

▲ 首個8人日本商務團抵港，第6次訪港客指懷念雲吞麵。（陳靜儀攝）

本港上月取消入境檢疫及黃碼後，首個日本團本周二（10日）抵港，該團為8人商務團，來港3日2夜。負責接待的旅行社負責人表示，通關後未見旅客踴躍來港旅遊，已主動在海外賣廣告推廣，並推出為期半年的減價促銷，連食宿、觀光行程、導遊及旅遊巴接送，未計機票，3日每人只收300港元團費，相當於正價一四折。有首次來港的日本客表示，今次主要洽談生意，計劃下次來港遊覽迪士尼；亦有日本客對入境本港不用再做檢測感到方便，希望來港品嚐雲吞麵及中菜。



疫情後首個訪港日本團本周二下午2時15分由東京抵港，負責接待的東洋旅行社副總經理俞育永表示，8名團友來港3日夜，他們都是商務客，從事雞蛋批發生意，疫情後專程來港視察本港復常情況，同時會見在港的生意夥伴，亦會順道觀光。旅行社已建議本港觀光行程，包括到西九文化區、全新山頂纜車等活動。

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今次訪港日本商務團，未計機票，入住尖東千禧新世界香港酒店2晚，包旅遊巴、導遊、餐膳及觀光，整團接待費100萬日圓，以滙率6算計，每人約7,500港元。俞育光說，今次旅行團導遊及旅遊巴跟足3日，費用較一段觀光團貴；而疫情前3天團最平的團費，每個日本客約3萬日圓，以當時滙率7算計，未計機票約2,100港元，包括山頂、淺水灣及黃大仙觀光、點心餐，其餘自由購物時間。

上月本港正式全面通關，但赴港日本團情況未見踴躍，俞育永認為與當地經濟不景，以及鄰近地區競爭劇烈有關，該社正在收客，最快4月才有第二個日本團來港。為吸引日本客報團，該旅行社透過旗下當地分社，在東京及大阪賣廣告，並劈價推出超抵玩3天團作招徠，每位團友收300港元團費，同樣未計機票，包接導遊、旅遊巴、食宿、一餐點心餐及1至2個觀光行程，相當於一四折，為期半年。

俞估計現時本港只剩8至10間接待日本團旅行社，相信僅3至4間仍有業務，「希望重振本港旅遊聲勢，都唔爭在蝕住做多半年。」他說目標吸引20至30多歲的年輕客群，「年紀大的旅客較擔心外遊受感染」。

首次來港的日本客Honjo先生表示，會同生意夥伴傾生意，亦會抽時間觀光，惟行程緊湊，有意下次再來港遊覽香港迪士尼樂園；他又指不用入境檢測較方便，亦不介意在港要戴口罩。另一位已第6次來港的日本客表示，掛念港式雲吞麵及中菜，會趁行程空檔品嚐美食。

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記者：陳麗娜