【入境旅遊】本港放寬開關入境團未復甦　旅行社：慘變「孤兒仔無人理」

▲ 俞育光指出，全城討論出外旅遊，但較少人討論如何吸引訪港旅客，「早年訪港日本旅客數量不少，是重要客源市場，但如今我哋變成孤兒仔，無人理。」（陳靜儀攝）

本港上月全面開關，但未見大量旅客湧港，有本地接待日本團的旅行社表示，未能受惠於新政策，認為港府只聚焦中港通關及內地客訪客，對接待海外旅客來港的旅行社沒有支援，形容慘變「孤兒仔」，希望當局盡快到海外推廣。文化體育及旅遊局長楊潤雄昨在社交平台表示，特首前日表示政府計劃與旅遊及商業相關機構於2月開始進行大規模推廣活動，又指香港旅發局亦一直爲復甦旅遊業作好準備。

接待日本團的東洋旅行社副總經理俞育永表示，現時全城討論出外旅遊，較少人討論如何吸引訪港旅客；尤其提到日本，市民只關心去日本旅行，忽略了以前日本旅客都是本港重要客源市場；而近日焦點就只關心同內地通關，「如今我哋變成孤兒仔，無人理。」

旅遊發最近公布去年11月訪港客量統計，去年11月有近11.4萬人次訪港，按年升近11倍；當中日本有2,107人次訪港，雖然較去年多24.7倍，但只因為前一年同期的基數太低。俞育永稱，疫情前每月達8,000至1萬日本客人次訪港，現時僅回復不足3成。他說，疫情期間除了政府保就業，老闆賣樓出糧給予員工，「公司有50至60架旅遊巴，全部靠自己。如今開關，不覺得政府好着力幫我哋，都係靠自己。」

他期望旅發局及政府盡快協助本地業界火速到海外推廣，展開大型宣傳攻勢，現已落後其他城市太多，「我們通關比其他地方遲，好多日本客去晒泰國玩。我估計至少要捱多半年才會真正復甦，明年才有望回復正常。」

早前近60名東南亞旅業代表訪港後，楊潤雄預告疫情後首個國際郵輪航次下周三（18日）停靠香港，他將主持歡迎儀式；而旅發局有連串措施吸引旅客重臨，並舉辦大型盛事。

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記者：陳麗娜