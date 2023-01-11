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【港珠澳大橋】林世雄：「港車北上」今年首季公佈詳情　簡慧敏促結合「一網通辦」便捷申請

政治 21:50 2023/01/11

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簡慧敏促結合「一網通辦」的智慧政府，讓車主便捷申請。（經濟日報資料圖片）

立法會大會今日有議員問及港珠澳大橋「港車北上」計劃詳情，運輸及物流局局長林世雄指，粵港兩地政府爭取今年首季公佈詳細安排，目標是年內實施，屆時將不設配額。立法會議員簡慧敏指出，雖然計劃不設配額，但仍有一定的申請要求，促結合「一網通辦」的智慧政府，讓車主便捷申請。

林世雄今日在立法會指，粵港兩地政府爭取，今年首季公佈港珠澳大橋「港車北上」計劃詳細安排，目標是年內實施。他續指，屆時將不設配額，合資格的香港私家車將可在無需常規配額的情況下，經港珠澳大橋自駕往來香港與廣東省，推動大灣區交流。

簡慧敏指出，雖然當局表示計劃不設配額允許個人登記車主使用港珠澳大橋往來，但計劃仍有一定的申請要求，包括車輛須領有兩地相關車輛牌證、司機需領有兩地私家車駕駛執照、購買兩地第三者法定責任保險和符合兩地驗車要求等。

簡慧敏認為，運輸及物流局和運輸署除了提供申請「港車北上」計劃的資料，還應就各個環節，包括辦理車輛和司機的牌證、兩地一站式保險和驗車等手續，在整個過程中，向市民提供幫助和指引。她促相關部門結合「一網通辦」的智慧政府，讓有意使用不設配額「港車北上」計劃的私家車車主，能便捷地完成申請手續。

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責任編輯：區綽彥

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