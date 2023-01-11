【青年發展】「青年初創實習計劃2023」今推出　提供200個崗位

▲ 麥美娟表示，民青局將會恆常化並擴大青年初創實習計劃。（資料圖片）

民青局、數碼港及科技園合作推出「青年初創實習計劃2023」，民青局局長麥美娟表示，民青局將會恆常化並擴大青年初創實習計劃，為更多青年提供到初創企業實習的計劃，培養其對創科事業的興趣。

麥美娟表示，民青局於2021年9月首度與數碼港合作，以試點形式推出計劃，合共提供了100個初創實習崗位，深受青年和初創企業歡迎。有見試點計劃的成功，這次進一步擴大計劃。科技園加入新一輪計劃成為主辦單位，與數碼港合共提供200個實習崗位，部分崗位的實習期可由原先的三個月延長至六個月。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，去年的計劃反應十分踴躍，共接獲超過 4,900 份求職申請，平均接近 50 人競逐一個實習崗位，今年再度與政府推出青年初創實習計劃，為年輕人提供實戰經驗，數碼港鼓勵初創在實習計劃結束後繼續聘用學生。

該實習計劃崗位涵蓋數據分析、軟件工程、市場推廣、業務拓展及設計等。政府將資助參與的企業以全職、兼職或以混合模式聘請實習生。

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責任編輯：關景騰