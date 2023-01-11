【澳門酒店】巴黎人2晚住宿連鐵塔門票$2,676起   倫敦人包會所索價$1.2萬

▲ 澳門威尼斯人戶外貢多拉之旅 （澳門金沙度假區提供）

港澳免檢疫通關後，不少港人已計劃「過大海」行下，食個豬扒包及葡撻。不少澳門酒店都紛紛推廣最近面貌及催谷訂房，其中澳門金沙度假區旗下5間酒店推出全新港人專屬優惠住宿套票，包括2晚酒店住宿連早餐，及度假區300澳門幣消費券，最平澳門金沙酒店2晚套票由2,196元起，而澳門巴黎人酒店2晚住宿更包括免費鐵塔和觀景台門票，套票2,676元起。



澳門金沙度假區由1月11日至6月30日，推出「澳門探索之旅住宿套票」，專為香港旅客而設，全部包2晚酒店及2日雙人早餐、免費穿梭巴士由澳門主要口岸接送至酒店，以及度假區300澳門幣消費券，可用於澳門金沙度假區旗下指定餐廳、水療及眾多休閑娛樂項目，還可購買金光飛航澳門至香港船票。全部套票須加10%服務費及5%政府稅。

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其中，在2021年初疫情期間揭幕的英倫主題綜合度假村「澳門倫敦人」，亦有推出優惠。2晚澳門倫敦人酒店路易套房、連專屬會所「華庭」雙人全日免費通行，即包括環球自助早餐即席烹調菜餚、下午茶、全日小食及多款飲品，還有黃昏限定雞尾酒，套票由12,456澳門幣起。



至於澳門威尼斯人2晚住宿套票則為3,396澳門幣起，而澳門康萊德酒店2晚套票為3,576澳門幣起。



疫情前路氹不少澳門新酒店落成，而且更有不少特色活動。其中澳門倫敦人晚上在外牆每隔1小時上演「倫敦人光效匯演」，配合經典英倫樂曲，超過1萬盞燈打造出倫敦黑色的士、雙層巴士及皇家馬車等極具英倫特色的動感炫目圖像。

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澳門威尼斯人金光會展就有「teamLab超自然空間」，以及戶外人工湖泊的戶外貢多拉之旅。



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責任編輯：吳雋妍