【醫生誤殺案】2012年DR美容案麥允齡誤殺罪成　拆解罪成5項元素

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警方於周一控告一名45歲及一名50歲男子各一項誤殺罪，2人為時任聯合醫院醫生。案件將於1月16日上午在東區裁判法院提堂。據了解，案件涉及2017年聯合醫院發生開漏藥事件，被控的兩名醫生林治崑及陳小劍，於處方腎病藥物時，未有向屬乙型肝炎帶病毒者的病人鄧桂思處方抗乙肝病毒藥物，鄧桂思需兩度換肝，惟最終於同年8月去世。

一直關注醫療事故的社區組織協會幹事彭鴻昌向TOPick表示，今次為首宗公立醫院醫生被控誤殺的案件，形容屬十分罕見。他表示，據了解死因庭原訂於今年2月審理案件，相信律政司於死因庭開庭前，改變決定作出刑事起訴。彭鴻昌指，目前高等法院積累不少個案，預料需1-2年才能正式開庭。

彭鴻昌表示，對上一次有醫生被判誤殺罪成是2012年的DR美容案。據資料顯示，3名女顧客接受療程後一死、兩傷。涉案女醫生麥允齡被裁定誤殺罪成，判囚3年半。集團老闆周向榮及實驗室技術員陳冠忠，亦被裁定一項誤殺罪成。彭鴻昌指，當時的案例有訂出訂立醫生是否罪成的5大指引。

法官給予陪審團指引，指控方須證明 5 項元素，陪審團才可裁定被告罪名成立： (1) 被告當時對死者須負有謹慎責任； (2) 被告因疏忽而違反該謹慎責任； (3) 違反該謹慎責任會導致嚴重及明顯的死亡風險，這是合理地可以預見的。 (4) 違反該謹慎責任引致死者死亡； (5) 違法的情況確實異常惡劣及應受嚴斥，令人認為有關違法事宜理應構成嚴重疏忽 並須接受刑事制裁。 資料來源：香港醫務委員會研訊小組頒布的命令 麥允齡醫生 ( 註冊編號：M15434)

彭鴻昌指，案件對不少醫生而言震撼，認為首階段需要安撫醫生情緒，避免影響醫生與病人的醫患關係。彭指，工作壓力不是推卸醫療事故責任的借口，不過公立醫院工作繁重，認為醫管局對減低醫生壓力責無旁貸，令醫生可以準確判斷病人病情。彭鴻昌亦指，自從發生事件後，醫管局已改善腎方病人處方高劑量類固醇的分量，類似醫療事故近年已經減少。

前醫管局港島東醫院聯網總監陸志聰向TOPick表示，公立醫院工作量相當大，加上面對新冠疫情，案件令醫生憂慮，會得到嚴重懲處。他表示，當給予病人的時間「不如想像中多」，因而要快手處理個案，情況不理想，認為事件中反映醫管局面對「系統性困難」。

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記者 陳展棋