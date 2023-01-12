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【電話騙案】女律師墮假冒官員騙案痛失569萬　會計師遇投資騙案210萬全投「陸股通」

社會 00:39 2023/01/12

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本港每日都有騙案發生，最新發生的2宗騙案，受害人都是專業人士。警方調查最新一宗假冒官員騙案，受害人是一名31歲女律師，被騙款約569萬港元。另一名專業受害人，是51歲男會計師，墮入聲稱「富途牛牛」股票經紀的投資騙案，在名為「陸股通」虛假投資平台上損失210萬港元。

第一宗騙案受害女律師，31歲，去年11月於住所內接到騙徒來電，並自稱是電訊公司職員，直指女律師涉及內地詐騙案。其後一名自稱是公安局官員騙徒，與該名女律師進行視頻通話，並指她渉及一宗中國境內的洗黑錢案，並向她發送了一張印有其個人資料的「最高人民檢察院取保候審通知書」 偽造文件 ，令她信以為真。
 
於是，女律師按照騙徒指示，買了一部新手機，並且於東亞銀行開了新的銀行賬戶及開通網上銀行服務，並將該賬戶及密碼提供給騙徒。及後女律師為了證明自己清白，按照騙徒指示把約569萬港幣存入戶口作調查之用。

其後，騙徒再次向女律師要求要更多金額時，令她起疑，查看其銀行賬戶時，發現所有存款先後共5次被轉賬到騙徒的戶口內，最終感受騙並報警求助。
 
第二宗投資騙案受害男會計師，51歲，事主在去年11月2日，家中收到騙徒Whatapps信息，騙徒自稱是投資平台「富途牛牛」的股票經紀。騙徒邀請事主加入一個WhastsApp群「明心見性223」，由另一騙徒向事主提供一些內地股票的內幕消息，事主感興趣，並按照自稱客服的騙徒指示，在名為「陸股通」的虛假投資應用程序上開設了賬戶。

根據指示，事主將總計港幣約210萬匯入騙徒提供的戶口，包括一個HSBC戶口，三個BOC戶口和兩個SCB戶口中，當事主被禁止從陸股通取款時，才洞悉為騙局，隨即報警求助。

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責任編輯　李志強

罪案 律師 偽造 港元 股票 滙豐控股（00005） 會計 銀行

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