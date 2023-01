【新加坡旅遊】新加坡多啦A夢展　打開隨意門飽覽兩大日本國寶級藝術家

▲ 日本藝術家Sebastian Masuda於2017年創作的作品《Final Weapon》是展覽中最大的藝術裝置。

甫踏進於新加坡舉行的多啦A夢展,展場牆上以剪影打上是次展覽主題:「Create your own Doraemon!」。由1969年開始,藤子.F.不二雄利用其筆下的多啦A夢和法寶,為每個人心中天馬行空的夢想點了一下靈光,給我們竹蜻蜓為夢想啟航。50多年後的今日,筆者終可實地與多啦A夢相會,參與這趟首次衝出日本在另一多元文化社會舉行的多啦A夢展,煞是期待呢!

確實,每個人心中應有一個由自己創作的多啦A夢,未必需要造福人群那麼偉大,博君一粲、啟發思維已可功成身退呢!正如,這次於新加坡國家博物館舉辦《新加坡多啦A夢展覽》(The Doraemon Exhibition Singapore ),是一個多啦A夢展和漫畫原稿展合二為一,附加期間限定咖啡店和周邊產品商店的超大型展覽,務求一次過滿足所有粉絲的需要!

國寶級藝術家隔空對話

先利申,筆者成長於90年代,對於陪伴長大的日本殿堂級動漫《多啦A夢》是帶點有緣無份的奈何。跟2002年開始首次舉辦,又或2017年起於日本各地巡迴的「THE 多啦A夢展」總是緣慳一面。

今次因利乘便下實地遊玩這為期3個月的展覽、一張門票可化飽覽Act Singapore、Act 1和Act 2多個展區,展出的作品來28位日本及新加坡藝術家及單位,以其招牌風格與這本老少咸宜的作品和當中角色來一趟大型的藝術對話。

首個吸引眼球的,是Act Singapore展區的一幅超大型9合1的時裝大片,出自新加坡國寶級攝影師Leslie Kee(紀嘉良)之作。伴隨在旁的,搶收視的有同鄉新加坡藝術家Jahan Loh(羅傑瀚)雕塑和攝影作品《Intergalactic Voyagers》和《Teleportation Art: Series 1 & 2》,不過筆者誤以為是《功夫貓黨》的變奏呢!

至於Act 1和Act 2可說是圓了筆者小小心願——可近距離目睹藤子.F.不二雄的同鄉——兩大日本國寶級藝術家村上隆和奈良美智獻技,前者以其彩色太陽花跟「多啦A夢」的角色來個繽紛嘉年「畫」,筆者更大破慳囊買下其原畫拼圖呢。至於後者把其「惡女」本性移植到多啦美身上,但當見真身時那種震憾還是不能言喻!

▲ 以當代藝術家村上隆的版畫所製作的周邊產品種類最多,拼圖、掛布、杯子、明信片、碟子、襟章和文件夾等應有盡有。(圖片:黃鑑江攝)

多元化沉浸式玩樂體驗

照顧周到的大會在幾個展區中間的交匯處,設置了多啦A夢限量咖啡店,給一眾粉絲歇息的同時,可品嘗由漫畫衍生出來多啦A夢最喜愛的食物「誠實豆沙包」。

這種沿自日本傳統點心的銅鑼燒,以兩片煎餅包裹紅豆沙,更請來日本京都虎屋糖果的廚師由日本飛到新加坡,即叫即製每日限量「豆沙包」,而參觀者全程目睹一絲不苟的製作豆沙包的過程,怎能不大喊「Oishi」呢!

▲ 奈良美智的「惡女」多啦美,《Dorami-chan's ribbon was taken by Gian》。(圖片:黃鑑江攝)

走到幾步之遙的周邊產品商店期間限定店,好為整個多啦A夢畫上不只「圓圈加一點」的完滿句號!是次大會把過往在日本巡迴展覽的獨家產品都一一悉數引入,錯過了過往在藤子・F・不二雄博物館的商品朋友,大可試試到這裏碰碰運氣!

誠然,這次參觀如官方的宣傳所言,「為可愛的多啦A夢注入嶄新個人風格,帶來耳目一新的視覺藝術饗宴。」呢!

The Doraemon Exhibition Singapore

日期︰由即日至 2023年2月5日

時間:10am - 7pm

地點︰新加坡國家博物館(193 Stamford Road,Singapore 178897)

查詢︰+65-6332-3659,nhb.gov.sg/nationalmuseum

門票︰S$30/大人(約$176)、S$25新幣/18歲以下(約$147)、6歲以下(免費)

旅遊 Info

簽證:持香港特區護照及BNO均可免簽證逗留新加坡最多30天

機票:國泰航空每天有4班直航來回香港及新加坡,票價由4,467港元起。

匯率:1新幣約兌5.86港元

鳴謝:新加坡旅遊局

記者︰黃鑑江