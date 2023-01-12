【回流香港】蔡少芬+張晉搬離上海回家見家人　Ada或返TVB拍劇：我冇離開過呢行

▲ 蔡少芬（Ada）與張晉的五口之家已搬回香港。

蔡少芬（Ada）與張晉的五口之家早前從上海搬返香港，蔡少芬表示很想念香港和家人，感慨指終於能回家。

蔡少芬又談到有觀看《萬千星輝頒獎典禮》，且跟郭可盈一樣有意回娘家TVB拍劇，不過Ada強調晚上要「交人」，因她很著重家庭。

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從上海返港

Ada和張晉昨天（11日）參加楊盼盼女兒的婚宴，久未在港露面的Ada透露本來只打算在上海短居數個月，不過遇上疫情及隔離措施以致一直未能回港。她說：「當時我在拍攝綜藝節目，老公則工作接工作，但最重要是一家人在一起。」

她又指自己很想念香港和家人，小朋友亦很掛念香港的學校，「爸爸年紀大而且身體差咗，用視像傾唔係好夠，想同佢多啲見面。」

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否認持有上海物業

從上海返港，Ada被指在上海逾三千呎的複式豪宅很急放租，她澄清上海沒有物業，「報道係假，唔好信，上海都係租住。」

被問到會否損失內地的工作，Ada笑言：「我𠵱家係全職家庭主婦，老公為咗搬返嚟推晒啲工作，有得有失嘅，我哋有衡量過。」

▲ （網上圖片）

有意返娘家

Ada又談到最近有看《萬千星輝頒獎典禮》，「好感恩TVB愈做愈好。（會否返娘家拍劇？）可遇不可求，我冇離開過呢行。如果TVB搵我，大家不妨合作，不過好似郭可盈咁講，我夜晚要返去交人，因為我好著重家庭。

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