【高鐵復運】高鐵營運初期每日出售1萬車票　南行及北行上限各5,000【不斷更新】

▲ 運輸及物流局局長林世雄。（曾耀輝攝）

運輸及物流局局長林世雄今日（12日）上午10時於高鐵香港西九龍站​就西九龍口岸及高鐵香港段即將恢復服務會見傳媒。

【10:15】

林世雄指，。以往高鐵服務只接駁至廣州南及深圳北，是內地高鐵的樞紐，對西九龍站服務有大吸引力。而廣州東一向是繁華商業區高鐵開通以來不少人都希望能接駁前往廣州東，相信服務受市民大眾歡迎。

他指高鐵停運3年一直以來有與內地有關當局商討開通廣州東站，現時復運便增設廣州東站。至於售票安排，相信港鐵公司稍後會交代。

【10:10】

林世雄指，長途車服務會視乎西九龍復運情況及按旅客需要調整，暫無復運時間表。

【10:05】

林世雄稱，高鐵會在下周日（15日）恢復短途服務，途經福田、深圳北、廣州南，並增設廣州東站。他預料廣州東站服務會相當受歡迎。

他又指，高鐵營運初期每日將出售1萬車票，南行及北行上限各5,000。他指會視乎情況需要，檢討直通車服務。

【09:45】

據內地官媒報道，因疫情停運近3年的廣深港高鐵福田至香港西九龍段計劃下周日（15日）逐步恢復營運，香港西九龍站同步恢復辦理客運業務。

報道引述廣州鐵路客運部負責人指，在恢復運營初期，鐵路部門將安排開行廣州、深圳地區往香港西九龍方向的跨境高鐵列車，日均開行高鐵動車組旅客列車38.5對。其中，香港西九龍站至廣州南站8對、至廣州東站6對、至深圳北站10.5對、至福田站14對。下一步，鐵路部門還將根據客流情況，適時對跨境高鐵列車開行方案進行優化調整，持續推進跨境高鐵旅客運輸有序恢復。

據了解，廣深港高鐵車票將於今日（12日）中午12時進行預售，旅客購買跨境車票，可通過12306.cn網站（含用戶端）、車站售票視窗、代售點、自動售（取）票機等多種方式進行購票。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津