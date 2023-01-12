  • 19°C
香港時間 : 2023112日 (週四) 11:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫學案例】婦女生食魷魚口腔劇痛難耐　求醫揭被12粒魷魚精子咬舌頭

食用安全 11:09 2023/01/12

分享：

分享：

熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

婦女生食魷魚口腔劇痛難耐，求醫揭被12粒魷魚精子咬舌頭。

海鮮中含大量寄生蟲，必須要注意食用安全。南韓一名婦人進食了未經煮熟的魷魚後，口腔突然劇痛，難耐求醫。經醫生檢查後，發現婦人的口腔內竟有12粒魷魚精子。

最新影片

綜合外媒報道，近日《寄生蟲學雜誌》上刊登了一宗病例，指南韓一名6旬婦人進食了北魷（Todarodes Pacificus）時，未有徹底煮熟並去除內臟，只經簡單處理、汆了數秒便食用。

豈料婦人的口腔突劇痛難耐，馬上求醫。婦人表示，當她進食了魷魚的精囊袋後，便馬上感到劇痛，猶如精莢正咬著了她的舌頭及牙齦。於是她已經馬上將其吐掉，可是劇痛並未有減退，就像

還能感受到白色小蟲在穿透她的口腔黏膜。

經醫生檢查後，發現婦人口腔內有「12粒紡錘狀」又像「小蟲」的魷魚精子。其後巴西聖保羅大學精莢專家Jose Eduardo Marian回應事件並解釋指，由於魷魚的精子細胞還非常活躍，而且精莢更是「自主」的機能，於是一旦人類咬到後，便會於其口腔之中「噴發」，並於接觸一刻便會抓緊皮膚。及後待精莢深入皮膚時，便會釋放出內含的精液，就如是次的病例一樣。

Jose Eduardo Marian最後更提醒，指民眾食用魷魚時，必須要將其徹底煮熟並除去內臟，則可避免了食用安全問題的發生。

海鮮常見寄生蟲

食安中心指，由於螃蟹生活的環境或存在寄生蟲，所以在身上發現寄生蟲的情况並不罕見。生長在不同環境的蟹，可帶有不同的病原體：

  • 淡水蟹：衞氏並殖吸蟲 (又稱肺吸蟲，身體扁平，長約1至2厘米的蠕蟲。)
  • 熱帶、亞熱帶和溫帶淡水和鹹淡水域的蟹：或感染霍亂弧菌
  • 河口和近岸水域的蟹：副溶血性弧菌

如進食受肺吸蟲感染的生蟹，肺吸蟲或會從腸道進入肺部，引致肺吸蟲病。患者初期會出現腹瀉和腹痛，幾日後發燒、胸痛、昏眩，有時會咳血。嚴重更會入侵腦部，出現腦膜炎症狀。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【食用安全】少年被蟹夾手怒生吞蟹腳　胸痛求醫揭因生食海鮮染肺吸蟲病
17:35 2022/10/17
【食用安全】少年被蟹夾手怒生吞蟹腳　胸痛求醫揭因生食海鮮染肺吸蟲病
【食用安全】街市$90買5隻蟹驚見藍殼　海鮮專家李彩華解構食用風險
17:59 2022/11/28
【食用安全】街市$90買5隻蟹驚見藍殼　海鮮專家李彩華解構食用風險
【致命惡菌】女子食海鮮腳腫發燒染創傷弧菌　8小時內器官衰竭亡
12:22 2022/12/09
【致命惡菌】女子食海鮮腳腫發燒染創傷弧菌　8小時內器官衰竭亡

你可能感興趣

【食用安全】少年被蟹夾手怒生吞蟹腳　胸痛求醫揭因生食海鮮染肺吸蟲病
17:35 2022/10/17
【食用安全】少年被蟹夾手怒生吞蟹腳　胸痛求醫揭因生食海鮮染肺吸蟲病
【食用安全】街市$90買5隻蟹驚見藍殼　海鮮專家李彩華解構食用風險
17:59 2022/11/28
【食用安全】街市$90買5隻蟹驚見藍殼　海鮮專家李彩華解構食用風險
【致命惡菌】女子食海鮮腳腫發燒染創傷弧菌　8小時內器官衰竭亡
12:22 2022/12/09
【致命惡菌】女子食海鮮腳腫發燒染創傷弧菌　8小時內器官衰竭亡
健康問題 食用安全 食安中心 南韓 海鮮 寄生蟲

最高瀏覽

【爸爸禮物】晒500元「名牌」手袋被嘲笑　女生還撃：爸爸用血汗錢買
10:13 2023/01/11
【爸爸禮物】晒500元「名牌」手袋被嘲笑　女生還撃：爸爸用血汗錢買
【不正常愛情研究所】胡敏芝鬧到男友整爆衣櫃　Jaxson被前度當街鬧足20分鐘
13:24 2023/01/11
【不正常愛情研究所】胡敏芝鬧到男友整爆衣櫃　Jaxson被前度當街鬧足20分鐘
【男神封盤】3個月後與連詩雅成婚　陳家樂僅認一段情卻疑被派帽收場
15:18 2023/01/11
【男神封盤】3個月後與連詩雅成婚　陳家樂僅認一段情卻疑被派帽收場