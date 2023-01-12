【醫學案例】婦女生食魷魚口腔劇痛難耐　求醫揭被12粒魷魚精子咬舌頭

▲ 婦女生食魷魚口腔劇痛難耐，求醫揭被12粒魷魚精子咬舌頭。

海鮮中含大量寄生蟲，必須要注意食用安全。南韓一名婦人進食了未經煮熟的魷魚後，口腔突然劇痛，難耐求醫。經醫生檢查後，發現婦人的口腔內竟有12粒魷魚精子。

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綜合外媒報道，近日《寄生蟲學雜誌》上刊登了一宗病例，指南韓一名6旬婦人進食了北魷（Todarodes Pacificus）時，未有徹底煮熟並去除內臟，只經簡單處理、汆了數秒便食用。

豈料婦人的口腔突劇痛難耐，馬上求醫。婦人表示，當她進食了魷魚的精囊袋後，便馬上感到劇痛，猶如精莢正咬著了她的舌頭及牙齦。於是她已經馬上將其吐掉，可是劇痛並未有減退，就像

還能感受到白色小蟲在穿透她的口腔黏膜。

經醫生檢查後，發現婦人口腔內有「12粒紡錘狀」又像「小蟲」的魷魚精子。其後巴西聖保羅大學精莢專家Jose Eduardo Marian回應事件並解釋指，由於魷魚的精子細胞還非常活躍，而且精莢更是「自主」的機能，於是一旦人類咬到後，便會於其口腔之中「噴發」，並於接觸一刻便會抓緊皮膚。及後待精莢深入皮膚時，便會釋放出內含的精液，就如是次的病例一樣。

Jose Eduardo Marian最後更提醒，指民眾食用魷魚時，必須要將其徹底煮熟並除去內臟，則可避免了食用安全問題的發生。

海鮮常見寄生蟲

食安中心指，由於螃蟹生活的環境或存在寄生蟲，所以在身上發現寄生蟲的情况並不罕見。生長在不同環境的蟹，可帶有不同的病原體：

淡水蟹：衞氏並殖吸蟲 (又稱肺吸蟲，身體扁平，長約1至2厘米的蠕蟲。)

熱帶、亞熱帶和溫帶淡水和鹹淡水域的蟹：或感染霍亂弧菌

河口和近岸水域的蟹：副溶血性弧菌

如進食受肺吸蟲感染的生蟹，肺吸蟲或會從腸道進入肺部，引致肺吸蟲病。患者初期會出現腹瀉和腹痛，幾日後發燒、胸痛、昏眩，有時會咳血。嚴重更會入侵腦部，出現腦膜炎症狀。

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責任編輯：羅嘉欣