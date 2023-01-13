【IVE/HKDI高級文憑】畢業生銜接本地及海外大學 成網絡安全與建築設計專才

由一本電腦書、一枝畫筆展開的興趣與熱誠，啟發兩名IVE/HKDI畢業生鍾培基（Michael）和陳潔儀（Kristin）在公開試後入讀高級文憑，兩人之後順利銜接本地及英國著名大學，畢業後在網絡安全及建築設計專業發光發亮。興趣成為了他們事業上不斷追求進步，享受不同挑戰的最大原動力。

對資訊科技「一見鍾情」 初中翻看電腦書30次

鍾培基（Michael）是國際網絡安全公司的高級系統工程師，以專業知識協助政府部門、銀行等大型機構防禦網絡攻擊，守護資訊安全。「我曾與團隊三日三夜守在電腦前，對應客戶的黑客攻擊，最後成功為客戶取回重要商業資料。成功之後，真的有打勝仗的感覺！」

Michael加入IT業近15年，當初引領他開啟資訊科技大門的是初中的一本電腦書 ，他笑說：「還記得當年電腦尚未普及，到親戚家總會在旁觀看姑姐使用電腦做功課，感覺很新奇。初中暑假時，偶爾翻閱了一本電腦書，想不到越看越入迷，前後翻看超過30次，更自此立志長大後從事與電腦相關的職業。」當年公開試後， Michael 雖未能直接升讀大學，但他沒有放棄追尋理想，決定報讀IVE電訊及網絡科技高級文憑，成為他真正學習IT專業的契機。「當時的中學老師及師兄都一致建議我報讀IVE，認為課程着重教授行業常用的技術及實務知識，對未來升學及就業都有幫助。」

課程實用性強 與大學理論相輔相成

兩年IVE高級文憑課程令 Michael 打好專業基礎，及後更成功獲香港科技大學取錄，修讀計算機工程學士學位課程。他表示大學課程主要以理論為主，實際操作的機會較少，而高級文憑課程正好能與大學課程相輔相成。他憶述：「IVE的學習模式令我比起同期的大學同學，擁有更多實戰經驗，熟悉不同系統的操作，絕非紙上談兵。 記得當年IVE老師經常為我們安排實習，我曾到大型非牟利機構的IT部門工作，豐富我的履歷。回想起來，IVE為我開啟了另一升學之門，令我可升讀科大學士及碩士。此外， IVE高級文憑課程亦會教授業界常用的IT系統，例如 CISCO （思科）、HUAWEI （華為）等，實用性強，並會裝備同學考取業界相關的證書，令同學的知識和技術水平得到國際認證，有助將來投身IT專業。」

資訊安全日益受重視 角色猶如業界「騎士」

Michael現時已成為一間國際網絡安全公司的高級系統工程師，主要負責進行網路風險評估，檢查安全漏洞，為跨國企業客戶提供度身設計的網絡安全建議，角色就像IT界的「騎士」，在系統受攻擊前找出安全缺口，或是在被攻擊時提供保護，他表示：「網絡安全是現時全球熱話，企業對資訊安全的服務需求甚大，而消費者對保護個人資料的意識亦大幅提升。從事資訊安全顧問工作講求靈活應變及良好的溝通能力，不但需要經常留意市場上的最新動態，防止電腦病毒或黑客入侵，亦要了解客戶的需要，協調不同部門及持分者，令網絡安全措施得以順利執行。」Michael認為IT的專業知識及技術可應用於各行各業，年輕人只要把握機會，前途將會無可限量。

鍾培基 (Michael)

跨國網絡安全公司高級系統工程師

‧ IVE電訊及網絡科技高級文憑畢業生

‧ 香港科技大學計算機工程學學士

‧ 香港科技大學理學碩士（資訊科技）

▲ Michael於IVE高級文憑畢業後，透過「非聯招」升讀香港科技大學學士學位課程。

中六同學立即網上報讀IVE/HKDI/ICI 高級文憑

IVE/HKDI/ICI高級文憑課程現正招生，提供超過90項政府資助課程， 中六同學 2月28日或之前 網上報名，有機會於3月下旬起獲派有條件取錄*。

課程資訊及報名詳情：www.vtc.edu.hk/admission

查詢：2897 6111

*適用於合資格之申請人

設計過程獲滿足感 立志投身建築設計行業

另一位畢業生陳潔儀（Kristin）是一位建築設計師，年紀輕輕已被知名品牌選為5位女藝術家之一，亦是亞洲唯一，實力獲肯定。她與Michael有着相近故事，中學時期對視藝科滿腔熱誠的她，立志以設計師為終身職業，於是決定報讀HKDI建築設計高級文憑，將創意融入建築設計中。「相比其他設計課程，HKDI課程涉獵的設計範疇廣泛，我十分享受參與資料搜集、實地考察、創作、空間規劃等等建築設計過程，能將想像的空間概念轉化成現實建築物所帶來的滿足感，非筆墨所能形容。」

「多元化、快樂」的讀書時光 發掘建築設計魅力

說到學習經歷，Kristin以「多元化、快樂」去形容在HKDI讀書的時光，她說老師會循循善誘鼓勵同學發揮創意，提升全面的設計技術，院校亦安排各式各樣的設計工作坊，令她真實地體驗建築設計的魅力，「我記得其中一個工作坊讓我們以意粉、米飯等作為建築材料，讓我發現日常事物均可成為建築設計元素，開拓我的創意靈感之源。修讀高級文憑時，我亦曾與就讀室內設計及園藝設計等等的同學一起到外國交流及參與比賽，加深了我對其他設計範疇的了解。」Kristin認為於HKDI所學的專業知識不但可充分應用於現時的工作上，其他軟技巧例如溝通及解難能力等，在與項目顧問或承辦商合作溝通時亦大派用場。

與英國大學課程設計相近 學習得心應手

高級文憑畢業後，Kristin憑藉優秀成績及老師推薦獲得香港賽馬會為VTC學生而設的「職業教育獎學金」，前往英國大學攻讀建築學學士學位，她表示︰「其實自己從未想像可以入讀以建築設計學科聞名的牛津布魯斯克大學(Oxford Brookes University)。這份獎學金除了學費資助，亦是對我能力的一份肯定。」Kristin認為HKDI的課程設計與英國大學相近，許多大學課堂教授的知識，包括模型製作及電腦繪圖能力等基本建築學技能，以及各類設計軟件，如AUTOCAD或RHINO等，早於HKDI讀書時已接觸到，加上學習模式均著重專題研習，讓她很快便適應了當地的校園生活，投入學習。

獲選為年輕創作人 作品於國際展覽展出

大學畢業後，Kristin一圓心願成為一名建築設計師，社區中心及公共空間等都可發現她精心設計的作品。早前Kristin在HKDI老師的推薦下，參加國際設計比賽，與分別來自法國、瑞士、英國及美國的女藝術家代表一同獲知名品牌La Prairie選為《The Women Bauhaus Collective》5位女藝術家，成為亞洲區唯一代表。Kristin作品更於瑞士巴塞爾國際藝術展中展出，是不少設計師夢寐以求的機會。

Kristin以自身經歷鼓勵年輕人，「當年HKDI老師鼓勵我勇於作出不同嘗試，設計路上的失敗是個人成長的過程。其實求學路也是一樣，我公開試的成績未能讓我中學後直升大學，但『此路不通』不等於要垂頭喪氣。在HKDI的學習讓我有機會發揮自己的設計天賦，一步步走到現在。我希望能以自身經歷啟發年輕人，升學路不只一條，只要努力嘗試一樣可以有理想發展。」

▲ Kristin獲知名品牌La Prairie選為《The Women Bauhaus Collective》5位年輕藝術家之一，有機會與法國、瑞士、英國及美國的得獎人一同交流。

陳潔儀 (Kristin)

建築設計師

‧ HKDI建築設計高級文憑畢業生

‧ 英國牛津布魯克斯大學建築學學士

(特約)