【爸爸禮物】晒爸爸送「名牌」袋被嘲反擊　女生獲手袋品牌創辦人邀見面

▲ 17歲女生晒「名牌」手袋，引起廣泛討論，該品牌創辦人更邀請她和爸爸見面共進午餐。

新加坡17歲女生佐伊，日前因網上晒500元「名牌」手袋，而遭網民嘲諷，更受到熱烈討論，佐伊表現超乎年齡的成熟，不卑不亢的回應，同時懂得感恩，獲品牌Charles & Keith的創辦人賞識，邀請她會面和午餐！

最新影片推介：

該名17歲女生佐伊，日前因網上晒爸爸血汗錢送給她的500元「名牌」手袋，而被網民熱烈討論，對於這次風波，她形容自己上了人生重要的一課，並感激所有留言鼓勵和諷刺她的人，

如今我為這件事感到慶幸，因為它讓我上了一課。留言區的人讓我學習很多，我明白到或許大家有著不同的生活經歷，但總會有人是理解你的，你並不孤單。 致每一個留言鼓勵的人（和酸民），你們提醒我語言的無限力量。我永遠感激他們所有人。

佐伊於上周六(7日)在TikTok，以個人帳號「zohtaco」上載視頻，分享爸爸送給她的新手袋，豈料引來網民評撃，嘲笑她新加坡品牌的Charles & Keith，並非知名品牌。

佐伊含著淚水，感謝爸爸辛辛苦苦給她買手袋，對她和家人來說，能買這個手袋已是了不起，並表示不敢相信因為我很高興擁有一個手袋而惹人討厭，更直斥「富裕讓你變無知 」，並解釋自己家境非富裕，甚至連一個高檔的麵包，也是一種奢侈品。

據獨立媒體《Marketing Interative》報道，『「名牌」手袋』一事在新加坡和海外地區掀起廣泛關注，Charles & Keith發言人指出，公司已邀請佐伊和其父親共進午餐，與創辦人會面和參觀總部，創辦人更深表同情她，

當我們看到這些視頻和評論時，我們真的很同情佐伊。這不應該霸凌……但我們對她處理此事時的從容和謙遜印象深刻，其展現的智慧遠超實際年齡，價值觀與我們產生極大共鳴。

佐伊接受訪時表示，自父親2009年移民至今，自己和其家人在新加坡生活了13年，並熱愛這裡的一切，尤其是食物方面。對於視頻引起廣泛討論，她感到相當驚訝，並提醒自己每個人的財務狀況和生活經歷都不一樣。

有時很容易忘記，價值觀是主觀的，我們的觀點可能不總是一致，但我相信我們能夠互相理解，在生活中散播善良和愛。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳