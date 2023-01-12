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【不戴胸圍】吳夢夢「除罩」遊香港搭港鐵被批評　霸氣回應：日常就沒有在穿

娛樂 12:22 2023/01/12

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台灣AV女優吳夢夢「無罩」遊香港。

日本「ノーブラ散歩(不戴胸圍散步)」的風氣盛行，就連有「台灣第一AV女優」之稱的吳夢夢也加入戰團，在香港旅遊時選擇不戴胸圍外出，途中經過商場、港鐵等人多的地方，而吳夢夢也把這一部分片段上載至個人Youtube頻道。

「無罩」遊港的吳夢夢惹來網民兩極的聲音，她也親自「上水」霸氣地回應網民。

「不戴胸圍」遊港

在片長5分13秒、名為「【ノーブラ散歩】香港地鐵初體驗，No Bra」的影片中，吳夢夢就是「貨真價實」地未有穿上胸圍便外出。

身穿米白色高領上衣的她，在影片中不發一言，只是純粹地紀錄她「無罩」盛港鐵的畫面。

吳夢夢身穿米穿白色上衣、孭起斜孭袋、把頭髮盤起，自不然令人更把焦點集中在她的身材上。而在影片中又的確有看到「胸前激凸」的情況。

另外，她又曾「無罩」地乘坐電車，並把相片在Facebook專頁「開心Share」。

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網民：不要影響香港市容

這一段影片由1月10日發布至今，錄得接近6萬的觀看次數，留言當中就有兩極的意見。

有網民相當歡迎夢夢「無罩」：「這風氣必須大力支持」、「作為香港人，非常支持吳小姐，歡迎可以再來。」、「就算不戴胸罩也沒人會刻意盯著看，自己舒服最重要」、「漂亮啊，沒注意其實也不知道沒穿內衣耶」。

又有網民留言稱：「不要影響香港市容，不戴胸圍露點周街走吸引途人眼光，簡直不知所謂」，就引來吳夢夢親自回應：「其實不是為了拍片而不穿，而是我日常就沒有在穿，胸罩很勒、難呼吸、不適，我猜一般男性很難理解。我的內衣作用都是當作戲服，為了拍照片、影片而買的。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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