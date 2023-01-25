【職場媽媽】女強人將子女活動交秘書處理 被家長嘲諷：嫁有錢人還上甚麽班？

▲ 嫁入豪門就要放棄工作？

女兒學校，有位同班男家長來自本地望族，身家多得不可估計。他的妻子也是職場強人，建立了一個企業王國，近年發展得如火如荼，所以她忙得不可開交；孩子的課外活動和社交活動，大多交給秘書們處理。

其他媽媽背後竊竊私語，神情不可置信：「嫁了這麼有錢的人，理應留在家裏享福，還上甚麼班？」

這是香港人很常見的心態，覺得如果跟有錢人結了婚、不愁衣食，就不應該上班工作、自討苦吃；活像韓劇的劇情。

我很驚訝她們有這樣的反應。因為她們都是高等學府畢業的媽媽，不僅工作能幹，而且家庭育兒安排得井井有條；子女聰敏活潑、品學兼優。即使如此，竟也脫不了這種陳腐思想。

那位「嫁入豪門」的女強人，其實也來自殷實家庭，她爹娘花了無數心血培養出來的。她不但要參與夫家的工作，也要兼顧娘家企業，履行家族社會責任；才華能力，絕不遜於她的富三代丈夫。難道嫁入豪門，就「理應」放棄自己學習多年的才能、放棄理想，專心待在家裏照顧孩子嗎？

看得太多電視劇、言情小說和娛樂新聞，有些人以為豪門少奶奶和千金小姐的生活，應該是天天做瑜伽、按摩、吃下午茶、去名店購物，接孩子放學後陪讀書、陪活動，然後晚上穿戴好，陪丈夫去舞會。

但只要用腦子想一想，倘若那個是你，自小飽讀詩書，寒窗十載，允文允武，難道你捨得不學以致用、浪費從小的努力和學習嗎？倘若你的女兒將來嫁了有錢人，就「理應」把辛苦考來的學位、專業、技能統統放下，不去實踐自己的夢想、不回饋社會——你願意看到這個情況嗎？

我用心栽培女兒，是希望她們將來在社會上發光發熱的；當然她們若選擇做全職媽媽，我也會支持。然而，那位嫁入豪門女強人的做法，才是最理所當然、合情合理的吧？

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