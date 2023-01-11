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COLLARxRubberBand將首度合體演出　Clockenflap：破格同台！

娛樂 16:03 2023/01/11

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熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

國際戶外音樂及藝術節Clockenflap將於3月3日至5日在中環海濱舉行，主辦在今日（1月11日）宣布女團COLLAR與樂隊RubberBand將於3月4日合作演出。

其實COLLAR與RubberBand之前有出席寶礦力主辦的活動，但兩隊沒有同台演出，所以今次Clockenflap將是兩隊首度同台合體演出。

Clockenflap在官方社交平台公布此消息，並寫道：

從人氣電視節目《全民造星》誕生，八人女子組合COLLAR出道滿一週年，憑藉充滿能量嘅舞台演出以及多變曲風，廣納不同層面觀眾，四首單曲喺各大串流平台已經累積過億點播，可謂城中最炙手可熱嘅新生代藝人之一。呢班不斷挑戰創作同刻板印象框架嘅女孩子，將會喺Clockenflap同樂隊RubberBand破格同台！

而成軍多年，RubberBand可以話係如今大眾眼中最具代表性嘅香港樂隊之一，自回復獨立樂隊身份後推出嘅〈未來見〉、〈Ciao〉等單曲，更係近年每次演出一玩就會全場大合唱嘅fan favourites。

近幾年本地音樂圈愈來愈多跨界精彩合作，今次演出相信係兩邊樂迷都不能錯過嘅新鮮現場體驗。

最新影片推介：李爾晨伍倩彤專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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