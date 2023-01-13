Panasonic電解水機 幫你輕鬆自製電解水 每天飲用更健康

▲ Panasonic電解水機TK-AS700設計簡約，適合不同的家居環境。

水份是人體中不可或缺的重要成分，所以多飲水真的會對皮膚和健康有莫大的好處！但自來水中有機會含有對人體有害的物質如鉛、鐵、鋁等，所以不少人都會在家購置一部濾水器，而結合濾水功能的電解水機更成為近年備受關注的產品之一！近年流行飲電解水，但其實很多人對電解水都是一知半解，想知道電解水機與一般濾水器有何分別？飲用電解水時要注意甚麼？如何挑選一部合適的電解水機？以下一一為你解答。

甚麼是電解水？



簡單來說，普通水在經過電極板電解出來的水就是電解水。當水在經過電極板的陰、陽兩極電解反應後，帶有正電子的鈣、鈉、鎂、鉀離子會集中在陰極，因而形成鹼性水，而帶有負電子的氯、三鹵甲烷、磷酸、硫酸、硝酸等的水就會變成酸性水。一般可以飲用的鹼性水，其pH值介乎於8至9.5，當pH值少於7，則是酸性水。酸性水雖然不宜飲用，但可用作美容和洗滌等不同用途。

飲電解水你要「適」



近年不少人都會飲用鹼性電解水取代一般飲用水，因為坊間有不同研究指出，飲用鹼性電解水比一般飲用水較好，雖然如此，但並不代表飲得愈多就愈好！想飲得健康，除要適可宜止，還要留意以下幾個要點：

1. 剛開始飲用鹼性離子水時，建議循序漸進，首兩個星期先由「鹼性1」pH8.5開始，當身體適應後，再選擇「鹼性2」pH9，飲用2個月後，若身體沒有任何不適，就可飲用「鹼性3」pH9.5。

2. 建議每天最多只可飲用0.5公升至1公升。

3. 腎病病者及嬰兒不宜飲用，不可用來服用藥物。

4. 要適當儲存，先存放於乾淨的容器內，置於室溫可存放約1日，放於雪櫃則可保存2日。

Panasonic電解水機TK-AS700 在家自製電解水



想每日都可以飲用鹼性電解水，最方便的方法就是在家添置一部電解水機！而Panasonic的特級豪華型電解水機（TK-AS700）會是不錯的選擇。這部電解水機由日本製造，共提供4段鹼性水及2段酸性水選擇及淨水功能，鹼性水比例比現有型號80%提升至94%，有效節省用水。而不同階段的鹼性水除可飲用外，亦適用於烹調及泡茶等，用來清洗蔬菜，除可清洗掉殘餘農藥外，更可令蔬菜色澤變得更鮮明。至於酸性水（弱酸性）則適合用來洗臉、清洗食具等。而淨水可用來沖泡奶粉，與一般飲用水無異，用家亦可根據個人需要選擇不同pH值的電解水。

▲ 以顏色和數字顯示出水的pH參考值和功能，紅色為酸性，橙色為鹼性，綠色為淨水，簡單而清晰，適合一家大小使用。

此機採用新一代納米般尺寸活性炭，可過濾99.999%細菌*和99.9%病毒^，以及水中總三鹵甲烷、溶解性鉛、霉嗅、農藥、鐵、鋁、土臭素和酚等19種有害物質，每分鐘可以過濾1.6升自來水，活性炭濾材更符合NSF 42標準。彩色液晶顯示屏設計，功能界面及資料顯示一目了然，用家只需輕觸屏幕即可隨時飲用清潔安全的過濾水。

簡約設計節省空間 自動清洗功能方便快捷



外型設計簡約的Panasonic電解水機TK-AS700，適合不同大小的家居環境。當使用鹼性水或酸性水累計10次或總流水量累計至10公升時，當用家關閉水龍頭，電極會進行自動洗淨，需時50秒，即可去除附著在電極板上的鈣，無論是機身外或內的清潔都能輕鬆做到，確保水質安全。

Panasonic電解水機TK-AS700設有酸性水的水管和出口，確保不會與鹼性水混合，用家可以隨時飲用到純淨健康的電解水。

▲ 設有酸性水的水管和出口

了解更多Panasonic電解水機TK-AS700：https://bit.ly/3CHNSwH

*日本食品分析中心測試報告，測試細菌：Brevundimonas diminuta

^北里環境科學中心測試報告，測試病毒：A型流感病毒 (H1N1, A/PR/8/34, ATCC VR-1469)

（特約）