  • 19°C
香港時間 : 2023112日 (週四) 14:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小明星大跟班】JKF百大女郎試探好色程度　林沂色誘男藝人實測大紀錄

娛樂 13:28 2023/01/12

分享：

分享：

熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

林沂（Olivia）於台灣綜藝節目《小明星大跟班》誘惑男藝人。

台灣綜藝節目《小明星大跟班》最近有新搞作，節目以「男藝人好色實錄大公開」為主題，暗地實測男藝人的好色程度，並找來性感索女做出誘人舉動試探他們。

性感索女的身份成為網民焦點，有眼利網民火速將她起底，發現她是亞洲第一男性娛樂品牌JKF的百大女郎林沂（Olivia）。

【萬千星輝頒獎典禮2022】花旦小花紅地毯鬥靚　JW＋陳曉華+劉穎鏇性感大對決【多圖】

    點擊圖片放大
    +6
    +5

多番試探

影片中可見，身穿緊身裙的Olivia造型突出，她「不小心」地將袋內的物品都倒出來，撒嬌大叫「掉出來了啦」，並向目標人物藝人大根（黃亮鈞）求救，大根亦有幫忙執拾物品，且禮貌地將手繞過她再將物品放在桌上。

其後，Olivia再度「不小心」，將水灑在胸前，且叫大根幫她看看有沒有擦乾，更叫對方幫她擦。大根未有出手並表示：「不方便啦！」

【保養得宜】李蘢怡淡出幕前轉投藝術界　40歲性感女神狀態大勇不走樣

    點擊圖片放大
    +7
    +6

大根感尷尬

Olivia未有放棄，並叫大根幫她在胸口位置幫她找頸鏈，大根搖頭表示不清楚，卻被Olivia指他：「怎麼可能不知道，你剛剛一直在看。」她伸手扯開衣服叫大根看看頸鏈有否掉進乳溝，令他表現尷尬，最終亦有採頭查看。

當Olivia的男伴出現時，她跟對方指：「我跟你說，剛剛那個人一直在偷看我。」男伴則回應：「真的假的，現在變態這麼多啊！」相信在旁的大根聽罷後大感無奈。

最新影片：李爾晨伍倩彤專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【保養得宜】李蘢怡淡出幕前轉投藝術界　40歲性感女神狀態大勇不走樣
14:01 2022/12/29
【保養得宜】李蘢怡淡出幕前轉投藝術界　40歲性感女神狀態大勇不走樣
【最美星二代】繼承「性感女神」邱淑貞美好身段　沈月騷蛇腰+事業線派福利【多圖】
12:41 2023/01/02
【最美星二代】繼承「性感女神」邱淑貞美好身段　沈月騷蛇腰+事業線派福利【多圖】
【萬千星輝頒獎典禮2022】花旦小花紅地毯鬥靚　JW＋陳曉華+劉穎鏇性感大對決【多圖】
19:28 2023/01/08
【萬千星輝頒獎典禮2022】花旦小花紅地毯鬥靚　JW＋陳曉華+劉穎鏇性感大對決【多圖】

你可能感興趣

【保養得宜】李蘢怡淡出幕前轉投藝術界　40歲性感女神狀態大勇不走樣
14:01 2022/12/29
【保養得宜】李蘢怡淡出幕前轉投藝術界　40歲性感女神狀態大勇不走樣
【最美星二代】繼承「性感女神」邱淑貞美好身段　沈月騷蛇腰+事業線派福利【多圖】
12:41 2023/01/02
【最美星二代】繼承「性感女神」邱淑貞美好身段　沈月騷蛇腰+事業線派福利【多圖】
【萬千星輝頒獎典禮2022】花旦小花紅地毯鬥靚　JW＋陳曉華+劉穎鏇性感大對決【多圖】
19:28 2023/01/08
【萬千星輝頒獎典禮2022】花旦小花紅地毯鬥靚　JW＋陳曉華+劉穎鏇性感大對決【多圖】
娛樂人物職業 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【不正常愛情研究所】胡敏芝鬧到男友整爆衣櫃　Jaxson被前度當街鬧足20分鐘
13:24 2023/01/11
【不正常愛情研究所】胡敏芝鬧到男友整爆衣櫃　Jaxson被前度當街鬧足20分鐘
【男神封盤】3個月後與連詩雅成婚　陳家樂僅認一段情卻疑被派帽收場
15:18 2023/01/11
【男神封盤】3個月後與連詩雅成婚　陳家樂僅認一段情卻疑被派帽收場
【爸爸禮物】晒500元「名牌」手袋被嘲笑　女生還撃：爸爸用血汗錢買
10:13 2023/01/11
【爸爸禮物】晒500元「名牌」手袋被嘲笑　女生還撃：爸爸用血汗錢買