【小明星大跟班】JKF百大女郎試探好色程度　林沂色誘男藝人實測大紀錄

▲ 林沂（Olivia）於台灣綜藝節目《小明星大跟班》誘惑男藝人。

台灣綜藝節目《小明星大跟班》最近有新搞作，節目以「男藝人好色實錄大公開」為主題，暗地實測男藝人的好色程度，並找來性感索女做出誘人舉動試探他們。

性感索女的身份成為網民焦點，有眼利網民火速將她起底，發現她是亞洲第一男性娛樂品牌JKF的百大女郎林沂（Olivia）。

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多番試探

影片中可見，身穿緊身裙的Olivia造型突出，她「不小心」地將袋內的物品都倒出來，撒嬌大叫「掉出來了啦」，並向目標人物藝人大根（黃亮鈞）求救，大根亦有幫忙執拾物品，且禮貌地將手繞過她再將物品放在桌上。

其後，Olivia再度「不小心」，將水灑在胸前，且叫大根幫她看看有沒有擦乾，更叫對方幫她擦。大根未有出手並表示：「不方便啦！」

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大根感尷尬

Olivia未有放棄，並叫大根幫她在胸口位置幫她找頸鏈，大根搖頭表示不清楚，卻被Olivia指他：「怎麼可能不知道，你剛剛一直在看。」她伸手扯開衣服叫大根看看頸鏈有否掉進乳溝，令他表現尷尬，最終亦有採頭查看。

當Olivia的男伴出現時，她跟對方指：「我跟你說，剛剛那個人一直在偷看我。」男伴則回應：「真的假的，現在變態這麼多啊！」相信在旁的大根聽罷後大感無奈。

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