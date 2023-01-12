【公屋輪候】獲派深水埗元州邨月租3271元　港媽獲悉疑似是凶宅感苦惱

▲ 獲派深水埗元州邨月租3271元，港媽獲悉疑似是凶宅感苦惱。

香港土地問題嚴重，私人樓價又望塵莫及，公屋頓成為不少基層市民唯一上樓希望。惟最近有女網民便因被派獲一間市區的公屋凶宅單位，感到相當苦惱。她一方面對單位的地理位置滿意；另一方面卻對其過去歷史感到懷疑，因此上網求教。

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該名女網民於Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 」發帖，指自己家中有過度活躍症的小朋友，以「天倫樂」形式申請公屋，近日收到房屋署的第三次配房通知書，被派獲位於深水埗元州邨元豐樓一間單位，月租3271港元。不過，信中亦寫明該單位於2018年8月發生自殺或意外身亡事故。女網民於是上網求教「佢面積有幾大，成3千蚊租?」及「大家知唔知呢個單位發生咩事話我知」。

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帖文一出，隨即引起熱議，有網民估計該單位是屬於4至5人的單位，，而且地利屬市區，才會月租3千多，「3千蚊租都應該係4至5人單位」、「三千幾蚊應該係好大」、「交通，買野位置一流」、「元州邨超級方便」。不過，有不少網民則建議樓主要想清楚，並翻查出2018年8月該幢樓曾發生女子墮樓自殺身亡的報導，留言「自殺會好大殺氣，之後住入去會好衰運㗎!」、「屋企人接受唔到嘅咪唔好要認真。除非你真係等唔切」、「如果自殺就真係諗清楚」。

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責任編輯：羅嘉欣