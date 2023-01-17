【330故事館】照顧自閉症女兒步入青春期　港媽想做同行者：非只會責罵的阿媽

▲ 照顧自閉症女兒步入青春期，港媽想做同行者，非只會責罵的阿媽。（示意圖）

家有女兒踏入青春期，一般「阿媽」都要嚴陣以待。如果家中少女是自閉症人士，身為媽媽的思慮或許更多。就讀中六的T仔（化名）為自閉症人士，自升中後因遭同學排擠欺凌而引發情緒困擾，她主動向學校社工及臨床心理學家求助，最後確診為自閉症人士。

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「有時她製造了情緒出來，卻不懂得如何去處理與解決。我不是專業人士，就只能以父母的角色與她去分析、去傾，而她就會覺得我不理解她。」T仔媽媽坦言，曾有一段時間與女兒關係變得緊張，溝通時障礙重重：「那時她會很容易覺得不開心，弄得我也很忐忑，究竟是什麼令她不開心？」一如許多自閉症人士的家庭，對於如何處理自閉症孩子的情緒狀況，父母或感到束手無策。經轉介後，T仔媽媽與丈夫一起到社區內支援自閉症人士的服務求助，而專業人士的支援為T仔一家帶來轉變。

「女兒會上網搜尋應找什麼人去支援自己，知道自己需要有專業人士的協助。來到中心，她願意跟社工完全講出自己的問題，讓社工協助她去解決，我也沒那麼擔心、沒那麼大壓力。」後來，T仔媽媽亦參加了中心為自閉症人士的父母與照顧者而設的家長小組——「觀賞情行」，學習家長的四個角色以及與自閉症孩子相處溝通的態度，得著更大：「自閉症人士本身已經有許多自我的行為或思想，加上踏入青春期，其實都幾難搞。在小組內教導我們如何觀察、讚賞、共鳴他們的情緒，如何去明白及支持他們，更重要是陪伴。」

她說，坊間相關的親子資訊較為籠統；而小組課堂有個案研究、影片分析及家課進行實踐，讓她印象深刻。「以前的我時常一下子say no，讓孩子感到一跟你講就『唔得』。但原來當你表達認同他們之後才慢慢去教他們，這種溝通模式有助他們反思，明白有些事真係唔work。讓大家在很舒服的conversation裡，她會更易接受我的意見，沒那麼容易忟憎。」

「這裡所學的，對建立親子關係很有幫助。她對我的信任度增加，會願意跟我講她的問題，因為我支持她，不會斷然拒絕她。支持後才跟她分析，她反思後會認同我所說的，彼此有了信任、增進溝通，而那種溝通是有value的。」現在母女之間的關係仿如朋友，於T仔的成長路上，結伴同行。有次，T仔在小組上遇上出現情緒的組員，她不但沒有受到影響，還會關心媽媽與社工會否擔心自己。「當她跟我如此說時，我心想，咦，真係唔同咗，她開始會從別人的角度去看事情，不再只用自己的角度去堅持。她好像長大了！」

新生精神康復會一直致力在社區推動復元概念，支援復元人士尋回他們自身的優勢與強項，並推廣身(3)、心(3)、靈(0)健康。其中，「朗程牽」自閉症人士支援中心專為受自閉症譜系障礙影響的人士（簡稱自閉症人士）、其家長、照顧者及前線同工提供支援服務，以回應自閉症人士成長的需要。服務詳情請瀏覽網頁：https://spahk.nlpra.org.hk/。

標題經TOPick編輯修改，原題為《照顧自閉症女兒步入青春期 媽媽：想做她的同行者 而非只會責罵的「阿媽」》