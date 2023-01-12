【日本研究】亞洲蚊子突變不再怕殺蟲劑　具有抗藥性強1000倍

▲ 日本研究亞洲蚊子「突變」不再怕殺蟲劑，具有抗藥性強1000倍。

防蚊一直是大眾關注的問題，加上香港亦出現多宗登革熱輸入個案，經由蚊子傳播的各種病毒更加不容忽視。日本一項研究最近發現，亞洲地區出現的蚊子，已對蚊怕水等殺蟲劑呈現強大抗藥性，部分蚊子的抗藥性更暴增1000倍。

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據法新社報道，由日本國立感染症研究所昆蟲醫藥系主任葛西真治，以及其帶領的團隊，檢查了來自亞洲幾個國家以及非洲迦納的蚊子，發現一系列的突變，使得一些蚊子幾乎不受如氯菊酯殺蟲劑（permethrin）之類藥物的影響。

葛西真治指出，柬埔寨有90%以上的埃及斑蚊，具有導致極高抗藥性的突變組合。研究顯示，這些蚊子變異株具有強1000倍的抗藥性，而以前看到的是強100倍。這意味著，通常能百分百殺蚊的殺蟲劑，現在只能殺死大約7%的蚊子。而即使殺蟲劑的劑量增強到10倍，也只能殺死30%的超強抗藥性蚊子。

【同場加映】5款較常用的驅蚊成分的分別、使用貼士：

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皮膚科專科醫生胡惠福早前接受TOPick訪問時表示，根據美國疾控中心的建議，有3種較有效的驅蚊成分：避蚊胺（DEET） 埃卡瑞丁（Icaridin）／派卡瑞丁（picaridin） 茄紅素（甲基壬基酮，IBI-246）。這3種成分可阻擋昆蟲去感應人體呼出的二氧化碳、乳酸或其他揮發物，減少昆蟲接近人體皮膚。

此外，亦有人選用較天然的香茅油、檸檬桉油。 胡醫生提醒，選擇驅蚊產品時，要看其成分及濃度。其中，DEET是現時醫學上最有效的驅蚊成分。一般來說，濃度愈高，防蚊時間愈長，但與成效無直接關係。部份驅蚊成分對人體有影響，未必適合嬰幼兒使用。

【同場加映】家居驅蚊防蚊方法：

家中有蚊子或「小蚊滋」出沒，用肥皂水、天然驅蚊包，還是用滅蚊燈較好？TOPick綜合多位專家的意見，列出9種驅蚊防蚊方法以供參考：

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責任編輯：羅嘉欣