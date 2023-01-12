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【綠葉王】李家聲與許紹雄聚舊近照曝光　四歷低潮曾接受開腦手術險死

娛樂 12:29 2023/01/12

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李家聲離巢TVB後移居馬來西亞。

現年55歲的李家聲2018年約滿TVB後便離巢後移居馬來西亞檳城，與太太過著悠閒養尊處優的生活。

兩年前，馬來西亞疫情嚴峻一度「封國」，他曾在TOPick訪問直擊當地人在超市及傳統市場搶購物資的情況。目前，馬國防疫措施放寬，加上港府解除變成「0+0」制度，吸引不少人出境，連劇組也復興海外拍攝。

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與Benz雄聚舊

最近「Benz雄」許紹雄與姜皓文、黃浩然、高海寧等在馬來西亞檳城為電影《銷戰》進行拍攝，趁住不用開工相約李家聲聚會，李家聲亦有將合照上載到社交平台與眾同樂，相隔一年多再次出post，他留言：「在檳城和他見面！（歡喜哥）」

李家聲離巢大台後參加了馬來西亞第二家園計劃，於檳城峇都丁宜以約150萬港元購入1,100呎的海景大宅，首次踏足檳城便即愛上，形容當地的民風純樸，猶如舊時的香港。

他指，當地人都喜歡觀看TVB劇，不少觀眾認出他，令他容易認識新朋友；而且當地人很熱心，大家都說得一口流利廣東話，令他有種親切感。

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演色魔最經典

於1987年參加無綫電視藝員訓練班入行的李家聲，演出超過60部劇集，最為經典是《封神榜》的雷震子、《茶是故鄉濃》的石春、《仁心解碼II》的色魔黎繼鵬，2005年憑劇集《學警雄心》獲提名《萬千星輝頒獎典禮》「最佳男配角」。

在80、90年代曾進軍影壇，1994年電影《屯門色魔》中飾演變態色魔藍國偉，姦殺「群姐」許思敏讓觀眾留下深刻印象。

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四歷低潮

李家聲四度經歷人生低潮，1993年母親因車禍去世，兩個月後父親因腸穿洞險死（及後於2002年患胃癌離世）。1994年他發現先天性腦部血管畸形，導致喪失部分記憶功能，入院接受開腦手術。

1996年因酒後駕駛經歷嚴重車禍，座駕與貨車迎頭相撞，幸好本人沒有大礙。李家聲在低潮遇上現任太太Judy，與對方拍拖10多年後拉埋天窗，結婚28年多依然恩愛如昔。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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