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【航空業】香港航空今年增聘1,000員工全體加薪　冀2024年中全面恢復運力

社會 11:45 2023/01/12

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香港航空今年增聘1,000員工並全體加薪，冀2024年中全面恢復運力。（香港航空提供）

香港航空表示，隨着全球旅遊業的復甦對機位需求迅速大增，計劃於2023年內，增聘1,000名員工，以支持營運需要及未來增長，並宣佈向全體員工加薪。

發言人指，機組人員將加薪8%，飛行時薪另加10%；後勤員工加薪5%及5%季度酌情花紅，此花紅與公司業績及個人表現掛鈎，於今年1月1日起生效，有關詳情將個別通知員工。

香港航空又預計，於1月起，其航班營運數量將增加到每天30個航段，達到疫前3成水平；飛行航點恢復至15個，包括東京、大阪、沖繩、札幌、首爾、台北、曼谷、馬尼拉、河內、北京、上海、杭州、南京、成都和海口，相當於疫前約5成水平。公司預期到2023年底，整體運力可恢復至疫前7成半，到2024年年中則可全面恢復。

為了進一步支持2023年的營運計劃，公司已陸續召回之前放休薪假的員工重返工作崗位。同時恢復招聘，目標於2023年底，於本地及海外共聘用1,000名新員工，包括120名機師、500名機艙服務員和380名後勤人員。屆時員工人數將可恢復到疫前6至7成水平。

香港航空主席侯偉稱，經歷過前所未有的壓抑後，人們出行意欲大增，公司在過去幾個月業務獲得持續增長，當中以日本市場最為突出。他續指，隨著中國內地取消旅遊限制，其即成為下一個重要業務市場，故由1月10日起，每星期往來中國航班增加一倍至35班，相信能為旅客提供更多出行選擇。

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記者：黃穎津

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