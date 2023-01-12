【名人逝世】作曲家林樂培離世享年96歲　曾創作名曲《秋決》和《昆蟲世界》

▲ 作曲家林樂培昨晨離世享年96歲，曾創作名曲《秋決》和《昆蟲世界》。（香港中樂團圖片）

著名作曲家林樂培博士於2023年1月11日清晨辭世，享年96歲。林樂培曾創作《秋決》和《昆蟲世界》等經典名曲，分別獲北京音樂界選為「二十世紀華人經典作品」和「中樂百首精選」。

林樂培人稱為「香港新音樂之父」，音樂貢獻70載，香港以至世界的音樂界皆為痛失這位前輩而深感惋惜。 林樂培早於 1950年代立志為中國音樂現代化。他的著名口訣：「從古思中尋根、在前衛中找路」總結其音樂理念和畢生追求。他是最先被列入《葛羅夫（Grove）音樂及音樂家辭典》的少數華人音樂家之一。

1926年在澳門出生的林樂培，來自一個共有兄弟姐妹21人的大家庭。少年時他就讀澳門聖約瑟修道院，跟隨司馬榮（Guilherme Wilhelm Schmid）神父學習小提琴、合唱和指揮。1947年來港，參加組建中英樂團，擔任小提琴手。後赴笈加拿大，獲頒多倫多皇家音樂學院作曲文憑；1960 年代初到美國南加州大學，師從三屆奧斯卡金像獎電影音樂得主羅沙（Miklós Rózsa）學習電影作曲及配樂。

畢業回港後，林樂培曾任麗的電視文化及綜合節目「青年聯誼會」和「麗的音樂會」編導，又為香港電台第四台及電視部製作多個深入民心的古典音樂節目。期後積極參與創辦亞洲作曲家同盟、香港作曲家及作詞家協會（CASH）以及香港作曲家聯會等機構。

1981年，他亦以亞洲作曲家同盟香港區主席身份，籌備海峽兩岸作曲家30年來首次在香港舉行的歷史性會面。 林樂培任香港中樂團名譽顧問和客席指揮，期間創作《秋決》和《昆蟲世界》等經典名曲，後者更於2002年由香港中樂團在維也納金色大廳演出。多年來，中樂團經常在出訪時選奏這兩首作品，演出城市超過20個，樂曲分別獲北京音樂界選為「二十世紀華人經典作品」和「中樂百首精選」。

林樂培亦曾任澳門室樂團（澳門樂團前身）和香港兒童合唱團音樂總監。更曾任教香港大學音樂系，為大學「駐校作曲家」。1999年他獲CASH頒授音樂成就大獎。2016年他慶祝90華誕，出席在港澳舉行的多場音樂會及研討會。2020年，香港演藝學院在疫情限制下向他頒授榮譽博士學位。

林樂培晚年除了含飴弄孫，仍鍾情於創作。代表作之一是中樂室樂小品《平常心》，音樂線條簡約，效果寧謐、安逸，反映老人心境豁達，正如他所說：「念力當中沒有煩惱，不患得、不患失， 面對外在的境界時，這念心都是在理智、在定力、在慈悲當中，這就是平常心。」

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責任編輯：陳麗娜