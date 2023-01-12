【車Cam直擊】港爸一拖三過馬路送返學　亂衝紅燈兩次險送命

▲ 真係好危險呀！爸爸

就算好趕時間都要注意安全！最近就有車主將車Cam的影片上載到YouTube，影片所見港爸拖住3個身穿校服的女兒衝紅燈，連衝2條馬路，而馬路非常繁忙，有多輛汽車駛至，一輛的士轉彎時，見到4人即時急煞，幸好沒有造成意外，經歷完的士急煞後，港爸再拖3個女兒衝第二條馬路，此時車主就主響咹提醒其他駕駛者，該一家四口終有驚無險衝完馬路。

最新影片推介:

YouTube頻道「車CAM特警」上載該段車Cam影片，片主表示「命冇take two！晨早流流的士司機dup到，好彩」，片主又說，

我架車完全遮晒左線左轉司機同行人視線，再好彩我一呠架七人車聽到呠又識dup，呀三個女嘅好爸爸，一朝早你好好彩已經兩次，唔知下次你仲係唔係咁好彩。

該片段30秒，拍攝時間是昨日（1月11日）早上7時06分左右拍攝，當時是下雨天，可見地面濕滑，一名港爸拖住3名身穿校服的女兒衝紅燈直行，突然轉方向打斜再一口氣橫跨對角馬路，其中2名女孩更走在前頭，這時一部轉彎的的士駛至，幸好的士司機反應快及時煞車，未有撞到他們。

▲ 的士轉彎急煞。

正當有驚無險時，4人再繼續向前衝紅燈過馬路，當衝到路中心時，似乎未有為意另有七人車駛至，於是拍片者響咹提醒令七人車停下，父親則帶着其中2名女兒衝過最後一段馬路，餘下1名女兒一度被嚇得走回頭，但其後又尾隨衝燈過馬路追上爸爸。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

網民看過影片後，一面倒指摘父親行為離譜，留言指「亂過馬路可能遺憾終身」、「希望個爸爸睇到之後真係會檢討無下次，到時後悔真係太遲」、「真係黐線㗎，咁樣過馬路真係害死啲仔女。」、「連續兩次過馬路, 唔睇燈!做好爸爸唔係咁架，希望佢學曉教訓啦!」、「遲到好過無到，自省勿害己累人。」、「真係生仔/女要考牌」。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳