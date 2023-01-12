【非禮孫女】8旬祖父涉非禮孫女囚40個月　官斥為老不尊

▲ 區域法院。 （資料圖片）

八旬保安涉於孫女4歲、9歲及10歲時，乘妻子外出後撫摸孫女下體和胸部，以及舌吻她。女童向居於內地的父母透露事件後，反遭祖母斥責，更被父母要求向祖父下跪道歉以繼續留港讀書。涉案保安早前於區域法院否認3項猥褻侵犯罪，經審訊後被裁定全數罪成。法官今（12日）判刑指，被告理應照顧孫女，但被告卻借機侵犯，為老不尊，令人髮指，判監40個月。

被告T.S.H. （81歲，退休人士），早前否認3項猥褻侵犯罪受審。控罪指，被告於2013年1月至2018年7月三度猥褻侵犯事主X。

法官王詩麗判刑時指，案發時X的父母在內地，X與被告及祖母同住，被告作為祖父應好好照顧孫女，但他卻趁機侵犯X，濫用X對他的信任，十分可恥。

法官又指，被告食髓知味一再犯案，第3次性侵事件更歷時約1小時，X無力反抗。法官狠斥被告為老不尊，令人髮指。X的創傷報告反映，事件揭發後X患上抑鬱症及創傷後壓力症，有自殺念頭，上庭指證令她蒙受極大壓力，處於家庭兩難之中，法官稱其心靈創傷令人痛心。

法官明言案情嚴重，即使被告年邁亦無減刑空間，被告在定罪後仍堅決否認性侵，全無悔意，就3罪判監40個月。

案情指，被告在2013年趁當時4歲的X睡覺時摸其下體及胸部。及至2018年，被告著9歲的X坐在他的大腿上，再摟著撫摸及舌吻X。2周後，被告再乘X睡覺時撫摸她的下體、大腿內側及胸部。由於單位細小，X無處睡覺，未能逃走。

祖母得知X告知身處內地的父母遭被告侵犯後大怒，斥責X誣告被告，強迫X道歉，否則不准X來港。由於X的父母希望她能留在香港，X只能向被告道歉，X的父母亦跪下來向被告道歉。

X最終於2021年向老師透露事件，被告同年被捕。

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記者：陳曉欣