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【交通事故】秀茂坪私家車撼六旬單車男　傷者一度昏迷

社會 12:06 2023/01/12

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熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

秀茂坪私家車撼六旬單車男，傷者一度昏迷。

秀茂坪發生交通意外，一名踏單車男子受傷昏迷送院。今日(12日)早上8時許，一輛私家車沿彩霞道向秀茂坪方向行駛，當駛至彩霞邨時撞到一名踏單車的65歲男子，受傷男子一度受傷昏迷，及後由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，警方正調查交通意外原因。

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記者：曾秋文

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