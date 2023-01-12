【交通事故】秀茂坪私家車撼六旬單車男 傷者一度昏迷 社會 12:06 2023/01/12 分享： 分享： 熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩 ▲ 秀茂坪私家車撼六旬單車男，傷者一度昏迷。 秀茂坪發生交通意外，一名踏單車男子受傷昏迷送院。今日(12日)早上8時許，一輛私家車沿彩霞道向秀茂坪方向行駛，當駛至彩霞邨時撞到一名踏單車的65歲男子，受傷男子一度受傷昏迷，及後由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，警方正調查交通意外原因。 ▼點擊圖片放大 +3 +2 HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7 hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 記者：曾秋文 相關文章 【交通意外】長沙灣被盜輕貨撞停泊中貨 盜車司機肇事後不顧而去 今日 09:15 【交通意外】長沙灣被盜輕貨撞停泊中貨 盜車司機肇事後不顧而去 【交通意外】紅隧3車連環相撞釀3傷 29歲女司機撞路邊石壆反彈波及2車 今日 10:54 【交通意外】紅隧3車連環相撞釀3傷 29歲女司機撞路邊石壆反彈波及2車 【非禮孫女】8旬祖父涉非禮孫女囚40個月 官斥為老不尊 今日 11:58 【非禮孫女】8旬祖父涉非禮孫女囚40個月 官斥為老不尊 【車Cam直擊】港爸一拖三過馬路送返學 亂衝紅燈兩次險送命 今日 12:17 【車Cam直擊】港爸一拖三過馬路送返學 亂衝紅燈兩次險送命 你可能感興趣 【交通意外】長沙灣被盜輕貨撞停泊中貨 盜車司機肇事後不顧而去 今日 09:15 【交通意外】長沙灣被盜輕貨撞停泊中貨 盜車司機肇事後不顧而去 【交通意外】紅隧3車連環相撞釀3傷 29歲女司機撞路邊石壆反彈波及2車 今日 10:54 【交通意外】紅隧3車連環相撞釀3傷 29歲女司機撞路邊石壆反彈波及2車 【非禮孫女】8旬祖父涉非禮孫女囚40個月 官斥為老不尊 今日 11:58 【非禮孫女】8旬祖父涉非禮孫女囚40個月 官斥為老不尊 罪案 公立醫院 秀茂坪 伊利沙伯醫院 彩霞邨 單車 單車 交通事故 交通