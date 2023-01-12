【交通事故】秀茂坪私家車撼六旬單車男　傷者一度昏迷

▲ 秀茂坪私家車撼六旬單車男，傷者一度昏迷。

秀茂坪發生交通意外，一名踏單車男子受傷昏迷送院。今日(12日)早上8時許，一輛私家車沿彩霞道向秀茂坪方向行駛，當駛至彩霞邨時撞到一名踏單車的65歲男子，受傷男子一度受傷昏迷，及後由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，警方正調查交通意外原因。

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記者：曾秋文