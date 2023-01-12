【AA制】港男終極AA制避孕套夾錢買　拒妻索求象徵式家用：點解男人俾多啲？

▲ 一名港男對老婆實行終極AA制，連避孕套都要夾錢買，認為男女平等無必要俾家用。

夫妻結婚後共同承擔家庭責任，但錢銀上會否平分計到盡？一名港妻最近在網上大呻，指與老公的收入相若，但對方堅持AA制，大至屋租、小至付現金搭車、買飲品，甚至買避孕套都要AA制。她指偶爾想感到被愛，故要求老公象徵式給$1,000元家用，遭老公拒絕，更反問︰「點解要俾？」

該名港妻最近在連登討論區發文訴苦，指她跟老公結婚2年，由拍拖到結婚已在一起共6年。二人由拍拖班今一直奉行AA制，並非單純「你一餐我一餐」，而是所有大小事情都要平分計到足。

我哋搭小巴俾現金$20都要各自俾返自己嗰$10……其實我一路都知咁樣好搞笑，我身邊嘅朋友都覺得我哋好怪，我哋唔止係租金日常用品全部一人一半，即係如果你一餐我一餐都無咩問題，但我哋唔止係租金、日常用品全部一人一半，每餐都會計，連去7-11買支嘢野飲都會AA。

兩人結婚後，所有開支會用一個表記錄，到月尾除開條數兩人各付一半。人妻認為以前拍拖AA制沒相干，但婚後她渴望有所改變，不希望長此下去，於是向老公提出「你俾租，我俾其他雜費」，或者照舊所有開支平分，「咁你再俾少少家用我」。她解釋家用銀碼並不重要，即使老公只給一千元她已很開心，「我唔志在啲錢，係志在佢有無呢個心」。不過，此要求遭老公狠拒。

佢話點解要俾，除非我無做嘢，佢先會俾，同埋佢話家用係俾個家，係應該大家一齊俾，唔係佢單方自己一個俾我。我就同佢講，有啲男人係成副身家比晒老婆管，再配給，我又唔係咁變態，我只係想象徵式有少少好似我男人俾錢我咁，但佢唔肯。

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老公強調，男女應該平等，「點解要男人比多啲」。人妻贊同這一點，但認為一段婚姻中，男人應該要有多一份責任心，加上兩人在一起6年，老公應知道她不是一個貪錢的人，「唔係一句搵差唔多錢就所有嘢都係AA掛？」因此人妻發文向網民詢問意見，了解其他人的夫妻相處情況。

網民斥老公小家倔強

不少網民聞言感到驚訝，直言男方好小家，「唔係男要俾多啲，而係樣樣都計住好麻煩」。有網民問是否買避孕套、結婚戒指、生日、情人節食飯都是AA制，人妻答的確如此，多年來只有求婚戒指除外。點擊圖片即睇網民意見︰

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人妻其後留言回答網民問題，指兩人不打算生兒育女，並強調老公除了好有原則堅持AA制，平日都很愛錫她，因此不會為AA制而離婚，只是希望他明白老公應該有份責任感，她想有少許家用只為了儀式感，「好似啲阿爸阿媽咁，都想有家用，佢哋都唔係等錢使，但有個儀式感」。

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責任編輯︰王明芳