【兒童癌症】2歲半兒發燒嘔吐患神經母細胞瘤　水電工爸爸照顧兒失業不忍放棄

▲ 內地有男童在2歲半時確診患神經母細胞瘤。

小朋友生病，父母無不想代為受苦！內地有名2歲半癌童，確診患上有「兒童癌症之王」之稱的神經母細胞瘤。癌童爸爸為了照顧兒子，將水電工作放下，處於失業狀態，他眼見兒子年紀小小，由從前肥肥白白、活潑愛笑，變成現時經常哭、消瘦，非常心痛。

▲ 爸爸看見兒子受癌症襲擊，非常心痛。（微博影片截圖）

2歲半男童持續發燒嘔吐

綜合內地傳媒報道，湖南衡陽一名3歲男童小瑞患有神經母細胞瘤。去年3月，2歲半的小瑞反覆發燒、嘔吐、不愛走路，去醫院檢查證實患有神經母細胞瘤高危組，又俗稱兒童癌症之王。

最新影片︰

爸爸形容兒子很活潑和愛笑，肥肥白白很可愛，但病患令兒子感到痛苦，加上治療辛苦，小瑞的情緒大受影響，經常哭起來，而且現年約3歲的他體重跌至12kg，消瘦了不少。

患兒童癌症之王

小瑞已經做過7個化療療程，後續需要進行25個療程包括放射性治療以及造血幹細胞移植，加上有一些抗感染、抗排異治療，所需醫療費用保守估計要20萬元人民幣（23.4萬港元）。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

小瑞爸爸是水電工，是一家人的經濟支柱。妻子在家照顧讀幼稚園的女兒，由爸爸主力陪兒子治療，但現時失業沒收入，老人家都是做農活，一家並不富裕，雖然面對沉重的醫療開支感吃力，但仍不想放棄。看到兒子天真的笑臉，爸爸真的不忍心放棄，慨嘆「他還那麼小」。

神經母細胞瘤

據兒童癌病基金顯示，神經母細胞瘤是兒童期常見的腫瘤之一，源自未分化的交感神經節細胞，大約一半的患者是在兩歲前發病的。由於神經母細胞瘤生長迅速，常在早期擴散而且原發部位有多種，因此患者的症狀因人而異。

一般常見的症狀有生長遲緩、厭食、發燒、面色蒼白等；少數患者會出現腹瀉、高血壓及多汗等症狀。由於這腫瘤常常早期擴散，而頭顱骨受癌細胞破壞的情形很普遍，令患者眼眶內出血及腫脹。癌細胞也可能擴散到全身骨骼。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳