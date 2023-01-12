【求偶奇遇】30歲宅女搵男友要求高　對象身高178cm以上兩層樓揸手

▲ 對象要35歲前有兩層樓揸手，睇嚟宅女有排等呀！

想跳出單身pool，擇偶條件就不要要求太高，馬來西亞一名30歲宅女，在社交平台找男友，她希望對象事業有成，年齡介乎25至35歲，體重介乎55至69公斤，最重要是身高178cm以上，有兩層樓揸手，要求條件咁辣，難怪被網民取笑，「你找男友，不是叫你許願！」

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這名30歲宅女，居於馬來西亞，她前日(10日)透過facebook的專頁「尋友館」發帖徵男友，她自稱身高160cm，體重57kg，是一名普通的職員，但她開出的條件卻與她不相等，

希望對方事業有成，最少擁有兩套房，宗教不限，身高178cm以上，年齡介乎25至35歲，體重介乎55至69公斤。

該宅女的自我描述是朋友不多，很宅但生活有品質，喜歡飲紅酒，愛好是看電影和姐妹飲茶，月入3,000馬幣至5,000馬幣(5,370至8,950港元)，她飲酒但沒有吸煙，而她希望對方收入不要比她少，

希望的另一半 職業：正當職業就好 性格：體貼，有共同的興趣 宗教：不限 收入：不接受對方收入少過我 可以接受對方出差

貼文一出，即引起網民熱議，指宅女的要求太高，好奇她自己又有幾多層樓，要門當戶對，並取笑她有排等，「如果真的要2套房才結婚....那就等“有緣人” 咯......不是沒有，男人也要看看你的本事，學歷，家境，行為，是否天使臉孔，魔鬼身材，前凸後蹺」、「要求太高… 還要有2 套房… 要找sugar daddy啦…」、「我事業不成，只有心房和書房，薪水少你一點，身高181,但體重破100，你要加油，祝你幸福」、「叫你找男友，不是叫你許願！」、「許願請到廟裡」、「35歲前靠自己買兩套房？？然後178cm不可以超過69kg ?? 」另有網民指宅女要求男友有2層樓，真的很相看看宅女的長相！

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責任編輯︰王明芳