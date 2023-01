【凍齡有術】金球獎封后神采飛揚　60歲楊紫瓊5招凍齡保養術

▲ 金球獎封后神采飛揚,60歲楊紫瓊5招凍齡保養術。

第80屆金球獎昨日(香港時間)於加州舉行頒獎典禮,楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)奪得音樂或喜劇類最佳女主角獎。現年60歲的她身穿平口禮服,上台領獎時容光煥發,身材勻稱苗條。楊紫瓊向來保養得宜,她過去亦曾經分享過自己的凍齡心得。

1.均衡飲食、少食多餐

楊紫瓊曾表示,不會刻意維持身材,她相當重視均衡飲食,保持少食多餐的習慣,盡量少吃高糖食品。她喜歡喝紅酒、吃乳酪、會將堅果、水果作為零食。而近年來,她亦開始減少吃肉類。

2.每天拉筋跑步

楊紫瓊曾說過,運動是最佳的保養品,她每天起床後都會拉筋伸展,亦會一邊刷牙、一邊深蹲,如果未能到戶外做運動,她會在家中舉啞鈴和在跑步機上跑步,以維持足夠運動量。

▲ 楊紫瓊被讚保養得宜。(楊紫瓊Instagram)

3.做好防曬、卸妝

楊紫瓊出門時必定會做好防曬,手袋中必備防曬乳、太陽眼鏡和遮陽帽,保護肌膚免受紫外線傷害。而每次化妝,她都會徹底卸妝,清潔皮膚,絕對不會帶妝睡覺。

4.每天敷一片面膜

她曾透露自己喜愛敷面膜,每天都有敷面膜的習慣,「除了臉部用的、頸膜,能敷到下巴的膜我都不放過」,如果車程在半小時以上,她會敷上眼膜,提升眼周肌膚狀態。

▲ 楊紫瓊無懼素顔出鏡。(楊紫瓊Instagram)

5.洗頭後讓頭髮自然風乾

由於楊紫瓊每天都會做運動。因此亦習慣天天洗頭,而洗頭後,她不會將頭髮吹至全乾,而是讓其自然風乾,避免風筒的熱力傷害髮質。

