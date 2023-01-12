【還原神之食】祈積奇「神還原」劇集電影名菜　何泳芍+胡敏芝+陳欣茵坐陣派福利

▲ J2節目《還原神之食》

J2全新飲食節目《還原神之食》由名廚祈積奇（Jacques）負責挑戰「神還原」劇集、電影及動漫中各式各樣經典名菜，並由三位睇得、食得但唔知煮唔煮得的J2ers：何泳芍（Honey）、胡敏芝（Karen）及陳欣茵擔任助廚。

還原「盧布朗咖哩」

今（12日）、明兩晚播出一集所還原的菜式十分精彩，除有無綫劇集《食為奴》中的經典名菜「鹹魚包」外，明晚將神還原熱爆電子角色扮演遊戲《Persona 5》中的經典美食「盧布朗咖哩」。

盧布朗咖哩在「Persona 5」中「老是常出現」，加上吃後可Power up，故不少機迷及網民都曾挑戰神還原這道經典菜式，可惜失敗率極高，難怪身為名廚兼「P5」迷的Jacques急於挑戰獻身手。

集合多種香料及神秘材料的盧布朗咖哩，煮法其實相當簡單，只是搜集食材方面需要多點功夫。

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Jacques教路

這集最特別的，除了有欣茵Cosplay遊戲中經典女神角色吸睛外，Jacques還會教授觀眾如何烹煮咖哩磚，關鍵材料是牛油清、麵粉及各種香料。Jacques期間更會細心介紹各種香料的特性，當提及丁香及肉桂時，更直指這兩項材料在三至四百年前，比黃金更值錢：「點解以前歐洲要統治印度、亞洲？都係為咗呢兩種香料！」

到底呢兩種香料因咩事咁矜貴？盧布朗咖哩入面點解要加咖啡、蘋果同喼汁呢啲聽落咁古怪嘅材料？Jacques最後又能否挑戰成功神還原這道咖哩？

▲ 《還原神之食》

製作鹹魚包

今晚一集的鹹魚包主題亦是隆重其事，三位主持除了拜會「流浮山鹹魚專家」全哥，直擊全哥炮製鹹魚過程，兼請教全哥揀靚鹹魚心得外，更請來《食為奴》大廚顧問尹達剛大師親自出馬神還原劇集中的經典美食「鹹魚包」！

這味「鹹魚包」，原來是尹師傅根據自己逾五十年的下廚經驗研製，他除了親自示範切鹹魚及搓麵包與造型秘訣，更大爆薑粒對於這道菜的重要性。

至於每集都會手痕技癢的Jacques，則會炮製以意大利鹹魚「鯷魚」炮製的西式鹹魚酥，靈感來自「法式酥皮杯」，不但賣相吸引，食落更是相當爽脆。

▲ 炮製鹹魚包

向《美味天王》名菜致敬

至於昨晚一集，則繼續向《美味天王》中的經典名菜致敬，Jacques將劇中的「石燒芝士龍蝦」神還原兼改良為「龍蝦米多」（Lobster Thermidor）。

該道「龍蝦米多」大有來頭，是由有法國Fine Dining之父之稱的Auguste Escoffier研製的經典法國名菜，Jacques補充該道菜式由於做法繁複，不少餐廳已不再提供相關菜式，並在節目中大方地介紹了本港兩間還有提供「龍蝦米多」的餐廳。

▲ 龍蝦米多

昨晚一集提供的飲食資訊亦是相當豐富，除了有「法式白醬」烹調方法、龍蝦放尿大法，還有全港最貴的海鮮直播台老闆「海鮮哥」親自教大家如何挑選及捉實龍蝦。另外欣茵與Honey除了繼續大放笑彈，Honey更大方釋放美好身段，欣賞指數爆燈。

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