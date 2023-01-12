【不孕危機】玩Happy Corner撞傷不理　40歲人夫不孕7年揭睪丸萎縮成綠豆大小

▲ 玩Happy Corner撞傷不理，40歲人夫不孕7年求醫。

「Happy Corner」是大學常見的迎新營活動之一，「被Corn者」一般會被眾人強行將雙腳掰開再撞向硬物。不過，有醫生便警告這類遊戲其實非常危險，並分享曾有對夫婦受不孕問題困擾了6至7年，經檢查後，發現丈夫身上精蟲量跟精子活動力較差。經過醫生追問，丈夫才提起原來小時候玩過「Happy Corner」，令睪丸嚴重受傷，又因為沒有即時治療，令睪丸的血管已壞死。

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台灣敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在Facebook「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文稱，該名丈夫年約 40 歲，太太大約30多歲，兩人「結婚六、七年一直沒辦法懷孕」。他們於是到院求醫，結果發現「太太沒什麼問題，但先生檢查出精蟲量跟精子的活動力較差」，精蟲數量只在一百萬左右，但正常人每毫升的精蟲數量要一千五百萬以上。

陳榮堅指。初時曾以為是先生體型較肥胖所致，於是便著他減肥，由「體重原本大概 105 公斤，減到大概 88 公斤」，惟瘦身過後回來覆診，精蟲量僅微量提升至四百萬左右，仍遠遜正常標準。

陳榮堅其後為丈夫檢查外生殖器，結果一檢查，發現「他的左邊的睪丸是好的，但右邊的摸到一個像綠豆一樣小的突起，感覺不太正常」。到後來再追問，丈夫才憶起陳年往事，指小時候玩過「Happy Corner」，令睪丸嚴重受傷，腫得非常大，但因為怕被人責罰，於是便沒有告訴大人。

陳榮堅指「Happy Corner」除了有機會睪丸被撞破之外，還有一種狀況是把睪丸的血管撞壞掉之後不處理，一直沒有供血，它壞死之後就會慢慢萎縮，導致事主現在要懷孕會比較困難。

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責任編輯：羅嘉欣