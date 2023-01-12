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【升中選校】小六家長為升中選校感煩惱 校長：中學是另一條全新起跑線

中小學 13:55 2023/01/12

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中學是另一條全新的起跑線。

如家有子女將於2023年9月升讀中一，相信家長最近應為孩子選校而煩惱，因為由月初至1月17日，乃中一自行分配學位的申請日期，家長可為子女最多選擇兩間心儀中學校進行學位申請，而這次選校不受區域限制。
 
有別於為幼稚園時期的孩子選擇小學，隨著孩子長大，各位家長有否想過讓子女一起參與選校的決定，讓孩子為自己的將來負責任。學校多年來一直透過成長課發展學生潛能，照顧他們成長的需要。小學的個人成長教育包括四個學習範疇﹕「個人發展篇」、「群性發展篇」、「學業篇」及「事業篇」，部分內容已將生涯規劃教育的元素涵蓋其中。而自上學年開始，各學校更可陸續在小學四至六年級推行生涯規劃教育課程，可見孩子是可以為自己的前程盡一分力。

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相對於那些年在幼稚園階段為孩子選擇小學，中學自行選擇應該較容易，事關經過將近六年的小學學習，家長該對子女的學習強弱項、性格特質、學習風格已有深入認識，可以與孩子一起商議，選取適合他們能力或學習需要的中學。

此外家長亦需知道，孩子升讀中學後，同學大多均來自不同小學，以往在小學的成績已成過去，他們過往的成績亦不是他們將來入讀大學的入場券。孩子們只需盡快適應及投入中學學習生活，便是另一條全新的起跑線，將有六年時間，向著香港中學文憑考試進發，為晉身大學而努力。

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撰文 : 許定國校長 佛教林炳炎紀念學校

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