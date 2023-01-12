Gin Lee如願跟黃偉文合作　為新歌MV加操體能騷完美身型

▲ Gin Lee拍攝新公司的MV。

李幸倪（Gin）正式加盟英皇娛樂，今日（12日）發佈加盟新公司後的首支派台作品《Dum Dum》。除了挑戰跳唱歌，更親自找來出道12年來從沒合作過的黃偉文（Wyman）操刀填詞，Gin坦言：「我期待咗呢一個機會至少十年！」

Gin表示對歌曲抱有很多期望，因為這次重新出發，有一個新的機會重整自己，想要好好把握這個機會。「今次最想achive係『突破』，要俾大家煥然一新嘅感覺。向住呢個大方向搵歌，聽咗好多唔同嘅歌，自己都幾肯定想要一首快歌作為第一plug。」

歌詞講述一個人重新開始，想要成為一個更好的自己的同時，有甚麼令到自己停滯不前？其實最大的敵人很多時都是自己。「最大原因係你自己嘅心態，點樣調整每一次遇到嘅每一個decision，你要克服最大嘅一個challenge係你自己。」

▲ 全新歌曲。

填詞邀得Wyman操刀，Gin透露出道以來一直沒有機會跟Wyman合作，這次第一時間親自邀請。「終於可以同Wyman合作！其實我期待呢一個機會我諗有至少十年。我一加入新公司，一定要做嘅嘢就係搵Wyman！」

她謂一開始戰戰兢兢地發短訊給Wyman。他亦十分sweet地回覆：「我都好appreciate你一有機會就即刻搵我。」客套一番後，Gin告訴Wyman新歌的曲風及想表達的內容。「我記得入錄音室唱時，我心入面真係好感激佢！真係覺得，搵佢真係啱啦！返到屋企我都忍唔住send個voice message話俾佢聽，『真係好多謝你！真係填得非常非常之好！』」

二人短訊期間更發生一件小趣事，Gin謂：「咁多年嚟，我同Wyman嘅溝通，呢十年可能都係一、兩次。我轉咗新電話後，第一次message佢，我用文字，佢send語音，傾到咁上下，佢send咗一個message，都幾搞笑，佢話：『Gin呀，你介唔介意send個語音俾我呀？我想make sure真係你。因為我冇呢個電話號碼……』哈哈，佢驚其他人扮我，我就笑咗出嚟，我話：『係我呀係我呀，放心放心。』哈哈。」

MV方面，Gin以四個造型示人，四個造型中，Gin最喜歡cool爆的黑西裝「Hunter Gin」，「首先睇吓我對con先，勁淺色，好似變咗第二個人；頭髮都經過好多次處理，漂咗染咗四、五次，坐咗幾十個鐘先有呢個效果。我而家呢個造型係mv入面好主要嘅character，我好鍾意呢個character，係『Hunter Gin』，佢會消滅所有唔好嘅我、唔同嘅Gin，令到我可以重生，我可以變成一個更好嘅自己。」

除此之外，由於是跳唱歌曲，Gin每日均花三至四小時練舞，希望可以掌握每個動作細節，「到而家有信心去做每一個動作，成個過程我會覺得係好唔容易，但係我好enjoy，雖然我好鍾意跳舞，但唔係由細去學，所以我要將勤補拙，好俾心機，盡量係爭取時間練好佢。」向來追求盡善美的Gin除了跳舞，連身形都不放過。「特意加操體能，之前放假食多咗，知道正式復工，就狂操fit自己，跳舞、做Gym，要以最佳姿態示人。」

Gin更自爆，起初做Gym心跳到140左右便會感到頭暈，差不多每次都做到暈，後來慢慢適應，自覺身體亦強壯起來，到後來就算做激烈運動，心跳到180多都沒問題，應付自如。